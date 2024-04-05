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MLB／教頭鼓舞 大谷轉戰道奇終首轟

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平本季首轟出爐，自己非常激動。美聯社
大谷翔平本季首轟出爐，自己非常激動。美聯社

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球季開打後第9戰、第41打席，大谷翔平終於敲出轉戰道奇隊的第1轟，沒讓個人開季連續未開轟乾旱繼續下探，也幫助道奇締造開季連9場得分破5紀錄，大谷坦言自己也會焦慮，是總教練羅伯茲的一番話幫助自己。

昨道奇以5：4擊敗巨人隊，完成4連勝，大谷作為先發第2棒、指定打擊，4打數敲出2安打，特別在7局下2出局後，將左投羅傑斯的93.2哩伸卡球，掃到430呎外的右外野觀眾席，道奇主場立刻響起巨大歡呼聲。

大谷賽後接受訪問時表示，最近打擊不理想，能做的就是抑制自己焦慮的情緒，專注揮棒上，「能敲出這一轟，覺得真是太好了。」

這發全壘打是道奇全場第5分，開季連9場得分都在5分以上是道奇隊史新高，而大聯盟自1900年以來，最多是1932年洋基隊開季連13場得5分以上，接下來次高連10場由4隊並列。

道奇教頭羅伯茲賽前對大谷狀況並不擔心，也向媒體表示，只需要一個觸發就能解除困境，而大谷也說，賽前有跟羅伯茲聊過，「他告訴我，只要做你自己就好，這個真的有幫助到我。」

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