MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

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球季開打後第9戰、第41打席，大谷翔平終於開轟，今天面對巨人隊敲出加盟道奇隊後的第1發全壘打，沒讓個人開季連續未開轟紀錄繼續下探，也幫助道奇隊締造開季連9場得分破5，最終以5：4擊敗巨人隊完成三連戰橫掃。

大谷翔平今天依舊是先發第2棒、指定打擊，1局下首打席遭到三振，不過3局下作為首名打者敲安，並靠著史密斯（Will Smith）的二壘打跑回超前分，4局下則是左外野平飛球出局。

7局下2出局後，大谷翔平面對左投羅傑斯（Taylor Rogers）在1好3壞球數領先下，一棒擊中93.2哩的伸卡球，隨著球飛到右外野觀眾席，道奇主場響起巨大歡呼聲，慶祝大谷翔平終於開轟。

THE FIRST OF MANY FOR SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/6x0zye1GnZ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年4月4日

這發全壘打是道奇隊全場第5分，開季連9場得分都在5分以上是道奇隊史新高，而大聯盟自1900年以來，最多是開季連13場得5分以上，為1932年洋基隊，接下來1903年海盜、1936年紅人以及1999年、2002年印地安人（現名守護者）都是連10場。

道奇隊先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）6局失3分，另有7次三振2次保送，在大谷開轟加持下拿下2連勝，大谷也兌現當時招攬葛拉斯諾的承諾「我想幫你打全壘打」。

大谷翔平以4打數2安打作收，有1分打點、1得分，打擊率回升到2成70，前一次開轟已是2023年8月24日，終結開季連續40打席沒開轟的個人最慘紀錄；這也是大谷美職生涯第172轟，距離松井秀喜保有的175轟日籍球員最多紀錄只差3轟。

同場開轟的還有羅哈斯（Miguel Rojas）在4局下的陽春砲，2局下滾地推進也有1分打點，赫南德茲（Teoscar Hernandez）則是4打數2安打、1分打點。