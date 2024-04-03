MLB／不想被跟大谷比較 李政厚：他聽到會不開心吧

道奇隊昨天開始與巨人隊展開三連戰，韓籍野手李政厚被問到與大谷翔平同場的想法，他認為將自己與大谷相比是失禮的問題，「他已經在大聯盟歷史上留下標記，而我還只是剛起步的球員。」

韓職出身的李政厚今年挑戰大聯盟加盟巨人隊，開季至今5場比賽敲出6支安打，打擊率3成16，也在3月31日就敲出生涯首轟，適應速度很快。

昨天道奇與巨人隊賽前，李政厚被問到與大谷同場較勁的想法，他回答的很直接，「我不知道你們為什麼都要拿我跟大谷相比？我認為大谷聽到可能會不太開心。」

李政厚指出，兩人在大聯盟的成就天差地遠，「光看合約的大小，就知道他是我無法比較的選手。」李政厚雖然以6年1.13億美元的高價投身大聯盟，但大谷翔平今年與道奇隊簽下的更是史無前例的10年、7億美元合約。

李政厚也強調，自己每次看到大谷，都是抱持著憧憬的心情，「完全不覺得自己是對手。」而自己現階段還在摸索大聯盟生活，光是研究對方投手、打者就已經很忙碌，「將我跟大谷連結是很荒謬的事情，我退休後會跟子孫吹噓的，就是自己曾跟這樣的球員一起打球過。」