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MLB／陳偉殷加入獨盟長島鴨 美球迷：金鶯傳奇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國獨立聯盟長島鴨隊透過官方社群宣布簽下台灣左投陳偉殷。圖／取自長島鴨隊X
美國獨立聯盟長島鴨隊透過官方社群宣布簽下台灣左投陳偉殷。圖／取自長島鴨隊X

美國獨立聯盟長島鴨隊透過官方社群宣布簽下台灣左投陳偉殷，也是陳偉殷自2022年阪神虎隊之後，再次加盟球隊，踏出復出的第一步。

長島鴨隊在官方社群X上表示：「我們簽下8年大聯盟資歷的大聯盟資深球員陳偉殷，這名左投曾效力於金鶯、馬林魚隊，而且在2012年曾被Baseball America評選為最佳新秀隊成員。」

長島鴨隊總教練福特（Lew Ford）2012年曾與陳偉殷同效力於金鶯隊，他表示：「偉殷有著非常傑出的生涯，而且在高層級的賽事有傑出表現，我們對於他的經驗以及知識非常期待。」

這項休息連紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）也轉發，不少美國球迷直呼「需要他回來」、「金鶯傳奇」、「馬林魚傳奇」、「他曾宰制很長一段時間」。

38歲的陳偉殷因前年肩膀動刀而離開阪神虎隊，近期持續復健，也持續透過個人社群更新進度，3月11日時他曾透露，「上禮拜是手術以來的第一次live BP，每次的投球練習都有一些新的收穫。」

金鶯 阪神虎 陳偉殷

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