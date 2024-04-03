MLB／陳偉殷加入獨盟長島鴨 美球迷：金鶯傳奇
美國獨立聯盟長島鴨隊透過官方社群宣布簽下台灣左投陳偉殷，也是陳偉殷自2022年阪神虎隊之後，再次加盟球隊，踏出復出的第一步。
長島鴨隊在官方社群X上表示：「我們簽下8年大聯盟資歷的大聯盟資深球員陳偉殷，這名左投曾效力於金鶯、馬林魚隊，而且在2012年曾被Baseball America評選為最佳新秀隊成員。」
長島鴨隊總教練福特（Lew Ford）2012年曾與陳偉殷同效力於金鶯隊，他表示：「偉殷有著非常傑出的生涯，而且在高層級的賽事有傑出表現，我們對於他的經驗以及知識非常期待。」
這項休息連紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）也轉發，不少美國球迷直呼「需要他回來」、「金鶯傳奇」、「馬林魚傳奇」、「他曾宰制很長一段時間」。
38歲的陳偉殷因前年肩膀動刀而離開阪神虎隊，近期持續復健，也持續透過個人社群更新進度，3月11日時他曾透露，「上禮拜是手術以來的第一次live BP，每次的投球練習都有一些新的收穫。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言