MLB／容恩狀況正好卻被球砸手腕骨裂 遊騎兵教頭：他很難過
遊騎兵隊三壘手容恩（Josh Jung）春訓才克服左腿傷勢，今天面對光芒隊轟出三分砲，不過9局上最後打席挨觸身球退場，檢查結果為右手腕骨裂，預計得缺席一段時間。
一局上容恩就從光芒右投派比奧特（Ryan Pepiot）手中，夯出一發三分砲，遊騎兵8局打完以7：3領先。光芒牛棚麥頓（Phil Maton）9局上控球失準，單局投出2次觸身球，容恩的右手腕也被砸中，但裁判認定出棒，他當下痛到只能先退場接受治療，遊騎兵最終以9：3獲勝。
容恩今天4打數3安打，有4分打點。遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）賽後表示，「容恩運氣不佳，他的受傷帶來遺憾，特別是想起他近期的貢獻，今天也是他帶領我們贏下比賽。」
容恩開季手感火燙，17打數7安打，包含2支全壘打，卻在狀況正好時受傷，波奇也提到容恩的心情，「他確實很難過，因為在春訓克服小腿傷勢，且打得很好。他不斷強調自己會回來，他還年輕，這只會是美好生涯的一點阻力。」
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