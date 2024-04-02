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MLB／點出今永昇太好投關鍵 教頭：投出大量的好球

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍左投今永昇太大聯盟初登板主投6局僅被敲2安打、無失分，狂飆9次三振。 路透
日籍左投今永昇太大聯盟初登板主投6局僅被敲2安打、無失分，狂飆9次三振。 路透

休賽季以4年5300萬美元加盟小熊的日籍投手今永昇太，在今天面對洛磯的比賽迎來初登板，他繳出6局無失分好投，飆出9次三振，前5.2局沒有讓對手敲安，幫助小熊以5比0完封洛磯，今永昇太收下大聯盟生涯首勝，成為自1901年以來，大聯盟史上第二位在生涯初登板時，繳出至少6局0失分、9次三振以上的表現，且沒有出現保送的投手，表現讓教頭也喊讚。

芝加哥今日氣溫只有約6.1度，還颳著特產強風，但穿短袖上陣的今永昇太依然勇猛，直到6局下2出局面對布萊克蒙（Charlie Blackmon）時無安打局面才破功，接著又被羅傑斯（Brendan Rodgers）敲安面臨得點圈有人危機，但他很快用三振瓊斯（Nolan Jones）化解，下丘時還激動大吼了一聲。

賽後談及這個關鍵三振，今永昇太表示，「這是一個獨特的氛圍，特別是在最後解決打者時，也許這不是最好的投球速度，但在現場球迷的支持下，我成功地完成了那個三振。」

今永昇太今天好投的關鍵是好球率極高，92球中就有65顆好球，總教練康索（Craig Counsell）對這點就大力稱讚，「他今天把自己擅長的事情做到最好，就是投出大量的好球，尤其在天候如此惡劣的情況下，保送絕對是最糟糕的事。」

教練 芝加哥

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