MLB／洋基火球男睽違690天登板 沃爾普「鐵支」助開季5連勝

洋基隊開季橫掃宿敵太空人隊，今天客場與響尾蛇隊交手，靠著游擊手沃爾普（Anthony Volpe）單場4支4好表現，終場以5：2贏球，收下隊史1992年來首度開季5連勝。

2局上洋基打線發動攻勢，沃爾普先敲出長打，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）和托瑞斯（Gleyber Torres）接連安打，進帳2分。3局上瑞佐（Anthony Rizzo）和佛度戈（Alex Verdugo）選到保送，沃爾普敲安送回1分，威爾斯（Austin Wells）擊出高飛犧牲打，加上響尾蛇連2次傳球失誤，沃爾普跑回這局的第3分。

Austin Wells lifts a sacrifice fly, and another run scores on a couple of throwing errors. The #Yankees lead the #Diamondbacks, 5-0.

pic.twitter.com/EXzjs4ulw3 — Bronx Bombers News (@NewsBronx) 2024年4月2日

洋基推出25歲火球男吉爾（Luis Gil）先發，這是他睽違690天，再度登上大聯盟例行賽投手丘，他用84球投4.2局，投出6三振3保送，只失1分。洋基牛棚接手後只失1分，終場以5：2獲勝。

洋基強打索托（Juan Soto）今天3打數0安打，但有選到2次保送。沃爾普單場4支4，本季打擊率0.571，整體攻擊指數（OPS）1.667。洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到球隊進攻狀態，「目前為止進攻方面做得很好，但我們還沒有真正火熱起來。」