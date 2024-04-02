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MLB／稱鄧愷威有大聯盟實力 投手教練：打者會教他進步

中央社／ 洛杉磯1日專電
效力美國職棒舊金山巨人，25歲旅美投手鄧愷威3月30日在聖地牙哥教士主場的牛棚練投。中央社
效力美國職棒舊金山巨人，25歲旅美投手鄧愷威3月30日在聖地牙哥教士主場的牛棚練投。中央社

旅美投手鄧愷威大聯盟遭震撼教育，投手教練普萊斯向中央社指出，鄧已具備大聯盟實力，未來怎麼進步，「大聯盟打者會教他」。

出身台中的25歲台灣投手鄧愷威旅美7年，昨天生涯首次在美國職棒大聯盟（MLB）投球，共投3局被敲4安打，失3分。他第1局遭震撼教育，花40球面對9名打者，後2局才穩住場面。

舊金山巨人今天客場出戰洛杉磯道奇，總教練梅爾文（Bob Melvin）回答中央社記者提問，回顧昨天鄧愷威的表現。

回顧台灣投手鄧愷威大聯盟初登板，舊金山巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）1日受訪表示，鄧愷威後2局投得很好，球隊需要鄧愷威拉長局數，擔任長中繼。中央社
回顧台灣投手鄧愷威大聯盟初登板，舊金山巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）1日受訪表示，鄧愷威後2局投得很好，球隊需要鄧愷威拉長局數，擔任長中繼。中央社

梅爾文說：「他第1局投得很辛苦，失掉一些分數，但後面幾局就好很多，這就是我們要的表現，能幫我們撐過比賽。他現在的角色重點在拉長局數，很明顯以他昨天投球數，今天不會上場，但他在後2局表現非常好，可以幫我們撐過比賽。」

投手教練普萊斯（Bryan Price）大聯盟執教經驗豐富，曾任多年的辛辛那提紅人隊總教練。鄧愷威升上大聯盟之後，普萊斯在牛棚近距離觀察，給予鄧愷威指導。

普萊斯接受中央社訪問說，鄧愷威角色定位雖是長中繼，但長期而言，球隊把他當作大聯盟先發投手培養。剛好現在球隊需要長中繼，以他的條件適合上來負擔局數。

普萊斯分析鄧愷威的球種：「他有一系列非常好的球路，快速球、滑球、曲球、變速球，他必須有效運用這些武器，對他未來發展而言，最重要的就是控球，能把所有球種都投進好球帶。」

舊金山巨人隊投手教練普萊斯（Bryan Price）曾任多年辛辛那提紅人隊總教練，於3月31日受訪指出，台灣投手鄧愷威具備大聯盟實力，期許他在場上展現自信。中央社
舊金山巨人隊投手教練普萊斯（Bryan Price）曾任多年辛辛那提紅人隊總教練，於3月31日受訪指出，台灣投手鄧愷威具備大聯盟實力，期許他在場上展現自信。中央社

普萊斯指出，如果巧妙運用，4種武器交互掩護，效果加成。

普萊斯說：「他的曲球和滑球都非常出色，他必須更常投快速球，讓這些變化球更有威力。如果他快速球投到95英里（153公里），曲球、滑球效果會更好，重點是他要利用4個球種交互掩護，在大聯盟更有機會成功。」

談到未來如何站穩大聯盟？普萊斯表示，雖然鄧愷威具備大聯盟等級的技術，但「真正的考驗在球場上」。

普萊斯說：「如果你想學怎麼在大聯盟投球，首先在大聯盟要投出好球，然後打者會教你怎麼調整、告訴你有什麼要學習。對年輕投手而言，關鍵都是控球，要可以持續投出有品質的球路。」

普萊斯說：「我希望看到他把各種球路投進好球帶，讓打者教他怎麼進步，我們會在這裡幫助他。」

鄧愷威於初登板賽後坦言心情興奮影響表現。普萊斯分析：「身為球員，情緒管理是最大的挑戰，他已經具有足夠好的球威、充足的準備在這裡投球，現在他必須在這個環境下更自信、更自在投球。如果他可以做到，他會表現很好。」

大聯盟 普萊斯 鄧愷威

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