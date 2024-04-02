MLB／大谷化身茂野吾郎左手飆156公里火球？有球迷信以為真
日本經典動漫《棒球大聯盟》主角茂野吾郎，學生時期因右肩傷勢嚴重而改練左投，最終仍登上大聯盟，繳出統治級數據。道奇隊日籍球星大谷翔平因右肘尺側副韌帶撕裂，本季無法投球，如今有媒體貼出一張「左投大谷」照片，聲稱大谷能用左手飆97英里（約156公里）速球，引發球迷熱議。
棒球媒體《Codify》發布一張大谷左手投球照，並表示，「大谷等待右手痊癒時，可能很快就會在關鍵時刻用左手為道奇投球，他的左投球速已達97英里，橫掃滑球超過20英尺的水平位移。」
因為發文當下是美國時間愚人節，所以這明顯是在開愚人節玩笑，不過有網友表示，「我氣自己忘記今天是愚人節，真的相信了」、「如果是大谷我也會相信」。也有許多人趁機開酸大谷捲入水原一平賭博事件，「我敢打賭他做不到」、「不要和他打賭」、「他能用左手下注？」
大谷翔平去年因右肘部尺側副韌帶撕裂，決定動刀治療，本季確定無法登上投手丘，不過道奇仍開出10年7億美元鉅約網羅，他將以指定打擊的身分幫助道奇爭冠。
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