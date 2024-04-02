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MLB／海盜1983年後首次開季5連勝 兇猛火力寫124年首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜隊。 法新社
海盜隊。 法新社

海盜隊開季火力全開，今天以8：4擊敗國民，收下1983年後首次開季5連勝。另外前5戰都至少攻下6分，更是隊史1900年後首見。

海盜開季4連戰橫掃馬林魚隊，4場總共灌進31分。今天延續火力，7局打完戰成3：3平手，8局上海盜華裔一壘手喬伊（Connor Joe）敲出超前比數二壘安打，海斯（Ke'Bryan Hayes）也敲出長打，加上麥卡臣（Andrew McCutchen）安打，單局進帳3分。

9局上海盜再靠雷諾斯（Bryan Reynolds）長打攻下2分，9局下國民阿布姆斯（CJ Abrams）適時安打追回1分，海盜推出火球男查普曼（Aroldis Chapman）關門，他解決掉湯瑪斯（Lane Thomas）收下救援成功。

海盜外野手泰勒（Michael Taylor）生涯前7季都效力國民，這是他2020年離隊後，首次重返華盛頓特區，因此獲得全場球迷的掌聲，他受訪時說，「能回到這裡並受到這種歡迎很特別，我真的很感激，我知道這個地方對我來說代表什麼。」

國民 海盜

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