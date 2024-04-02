MLB／海盜1983年後首次開季5連勝 兇猛火力寫124年首見紀錄
海盜隊開季火力全開，今天以8：4擊敗國民，收下1983年後首次開季5連勝。另外前5戰都至少攻下6分，更是隊史1900年後首見。
海盜開季4連戰橫掃馬林魚隊，4場總共灌進31分。今天延續火力，7局打完戰成3：3平手，8局上海盜華裔一壘手喬伊（Connor Joe）敲出超前比數二壘安打，海斯（Ke'Bryan Hayes）也敲出長打，加上麥卡臣（Andrew McCutchen）安打，單局進帳3分。
9局上海盜再靠雷諾斯（Bryan Reynolds）長打攻下2分，9局下國民阿布姆斯（CJ Abrams）適時安打追回1分，海盜推出火球男查普曼（Aroldis Chapman）關門，他解決掉湯瑪斯（Lane Thomas）收下救援成功。
海盜外野手泰勒（Michael Taylor）生涯前7季都效力國民，這是他2020年離隊後，首次重返華盛頓特區，因此獲得全場球迷的掌聲，他受訪時說，「能回到這裡並受到這種歡迎很特別，我真的很感激，我知道這個地方對我來說代表什麼。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言