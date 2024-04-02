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MLB／太空人5號先發愚人節飆無安打比賽 破野茂英雄紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人隊先發投手布蘭柯在美國時間愚人節投出無安打比賽，是大聯盟史上球季時序最早的無安打比賽。 美聯社
太空人隊先發投手布蘭柯在美國時間愚人節投出無安打比賽，是大聯盟史上球季時序最早的無安打比賽。 美聯社

美國時間愚人節這一天，太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）面對藍鳥隊以105球完投9局，未被敲安，出現2次保送，太空人終場以10：0贏球，以隊史第17場無安打比賽的方式取得本季首勝，此役也是大聯盟史上球季時序最早的無安打比賽，超越野茂英雄2001年投出無安打比賽的4月4日。

來自多明尼加的布蘭柯，2022年才以28歲之齡於大聯盟初登板，今年在韋蘭德（Jutin Verlander）、尤奎迪（José Urquidy）出現傷情之下擠進先發輪值，卻成為太空人4連敗開季後的救星。

布蘭柯此役首局就以保送第一棒史布林格（George Springer）開局，接下來26上26下，直到第9局兩出局時再度保送史布林格，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出二壘方向滾地球出局，確定這場無安打比賽成立。

美國時間3月28日球季開打，如今僅是第5天，就出現今年球季第一場無安打比賽，打破野茂英雄2001年4月4日的紀錄。

這一勝也成為太空人新教頭艾斯帕達（Joe Espada）執教生涯第一勝，大聯盟總教練生涯第一勝或執教單一球隊第一勝來自無安打比賽，這在過去從未有過，布蘭柯這場無安打比賽讓艾斯帕達成為史上第一人。

大聯盟 野茂英雄

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