MLB／進入自由市場後乏人問津 克里文格1年約重返白襪

33歲右投克里文格（Mike Clevinger）去年被指控家暴，大聯盟官方調查後確定不會進行處分。他休賽季投入自由球員市場後找不到新東家，如今將重返白襪隊。

據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）的消息，克里文格和白襪達成合約協議，細節尚未確認，將在體檢完成後公布。紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）則指出，這是一份1年合約。

克里文格生涯陸續效力守護者、教士及白襪，2021年曾因TJ手術整季報銷，去年以1年1200萬合約加盟白襪，出賽24場都是先發，主投131.1局送出110次三振，防禦率3.77，每局被上壘率1.23。

白襪開季與老虎隊進行3連戰，慘遭橫掃，今天又以0：9輸給勇士，新賽季首勝尚未出爐。