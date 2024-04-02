MLB／今永昇太初登板6局好投隊史第2人 前1人是前兄弟洋投

日籍左投今永昇太的大聯盟初登板，投出好的開始，面對洛磯隊前5.2局維持無安打比賽之姿，最終先發6局僅被敲2安打、無失分，狂飆9次三振，幫助小熊以5：0贏球。

今永成為小熊隊史1901年起第一位初登板繳出6局無失分加9K的投手，若再加上「無保送」這個條件，則是大聯盟史上第二人，此前唯一一人為2018年效力海盜隊的金安（Nick Kingham），正是去年效力中職中信兄弟隊的洋投金安，當年在初登板20上20下後才被敲出安打。

今永以4年保障薪資5300萬美元加盟小熊，今天在初登板驚豔全場，前5局只有布萊恩（Kris Bryant）因三壘手守備失誤上壘，第6局兩出局時才被布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲出第1支安打，羅傑斯（Brendan Rodgers）接續敲安，今永在危機場面三振瓊斯（Nolan Jones），下丘時激動大吼了一聲。

今永在危機場面三振瓊斯，下丘時激動大吼了一聲。 法新社

當時吼了什麼？今永說自己也忘了，「但在那之後，我是說「Let's go」，我覺得我越來越習慣美式文化了。」

今永的初登板獲得許多好評，外野手哈普（Ian Happ）說：「超棒的初登板，我很開心他是在我們隊上。」

總教練康索（Craig Counsell）指出，今永在春訓期間就已經注意到，自己的直球在面對日職打者、美職打者的差異，必須再做一點修正，才能在大聯盟生存，「他有能力、也有本事展現出來，但調整適應的能力也是成為一名大聯盟選手必須的條件，而他在這點上做得很棒，這場就看得出來，我很期待他接下來的旅程。」

不只場上，今永對於在美國的新生活展現超強適應力，大聯盟官網報導中提到，非受訪場合，今永試著不靠翻譯與隊友溝通，讓自己的英文可以學得更快，已有隊友稱讚起他的幽默感；看到隊友常常丟足球玩，他自己跑到大賣場Target也買了一顆。