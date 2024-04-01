MLB／「完成17年來的夢想」鄧愷威用三國語言感謝支持者

效力巨人隊的旅美好手鄧愷威今天迎來大聯盟初登板，對決教士隊主投3局失3分，他賽後更收到對手達比修有一份大禮，他也在個人IG發文感謝。

現年25歲的鄧愷威2017年以50萬美元簽約金，與雙城隊簽約，2019年因戴森（Sam Dyson）交易案，加入巨人隊體系。他去年在小聯盟投126.1局，防禦率4.42，賽季結束後被放進40人名單，如今正式踏上大聯盟投手丘。

鄧愷威用日文、英文和中文在IG發文寫道，「2007年夏天，我的棒球生涯從力行少棒開始。2024年3月31日，在聖地牙哥完成我17年來的夢想，美國職棒大聯盟。」

「從國中開始，達比修一直是我的偶像之一，能得到他當面祝福，甚至收到他送給我的手套，賦予這夢寐以求的時刻更多意義。」

「在這個人生的里程碑，最感謝的是一路以來無條件支持我的家人、女友與球迷朋友們，你們永遠是我堅持的力量。一個目標的達成是下一個目標的開始，每一次揮臂，都是為了追逐下一個棒球夢」鄧愷威寫道。