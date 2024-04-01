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MLB／傳8隊派員到日本看佐佐木朗希先發 美媒曝道奇最有機會
據日媒報導，有8支大聯盟球隊派員觀看「令和怪物」佐佐木朗希先發，《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）更指出，他高機率在今年休賽季與道奇隊簽約。
目前效力日職羅德隊的佐佐木朗希昨天本季初登板，主投5局投出7次三振，被敲6安失1分，最快球速達159公里。洛時記者赫南德茲（Dylan Hernandez）和《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）指出，這8支球隊包含洋基、大都會、道奇及紅雀隊。
據《今日美國》記者奈登賈爾報導，有許多球隊總管認為佐佐木朗希已計畫季後與道奇簽約，一位總管表示，「每隊都想要他，但他不可能去道奇以外的地方，我們都心知肚明。」
佐佐木朗希明年仍有望挑戰大聯盟，但大聯盟2016年起制定海外球員未滿25歲或職業生涯未滿6年，只能簽小聯盟合約的規定，因此羅德為了入札金，可能不會輕易放行。
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