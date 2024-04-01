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MLB／前兄弟洋投麥力德找到新工作！獲水手小聯盟合約

聯合新聞網／ 綜合報導
前中信兄弟洋投麥力德。 本報資料照
前中信兄弟洋投麥力德。 本報資料照

前年效力過中華職棒中信兄弟隊的洋投麥力德（Michael Mariot）又找到新工作，據《MLBTR》報導，他與水手隊簽小聯盟合約，將前往3A報到。

現年35歲的麥力德2014到2016年期間效力過皇家和費城人隊，2022年8月來台加盟中信兄弟，出賽5場，防禦率2.95，最終在洋將大限前被註銷。

麥力德隔年轉戰美國獨立聯盟，並獲得紅人隊小聯盟合約，9月5日終於睽違7年重返大聯盟投手丘，主投2.2局失1分好投，但隔天又被指定讓渡。

麥力德與水手簽約前，曾加盟墨西哥聯盟紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），上周被釋出。《MLBTR》指出，雖然麥力德沒有在任何層級或聯賽繳出穩定成績，但他表現出投球意願，並為此環遊世界，為水手提供一個能先發或長中繼的選項。

中信兄弟 水手

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