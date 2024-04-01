快訊

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

擁6千萬資產卻住雜物堆還被逼到清大洗澡 老翁忍55年休妻判准

MLB／洋基橫掃太空人創21年來最佳開局 索托：就是我想要的

聯合新聞網／ 綜合報導
索托敲出致勝安打。 路透
索托敲出致勝安打。 路透

洋基隊今天靠著強打索托（Juan Soto）9局上致勝安打，終場以4：3險勝太空人隊，完成4連戰橫掃，這是洋基隊史2003年後，首度4勝0敗開局。

洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）2局上敲出帶有1分打點的安打，不過太空人亞土維（Jose Altuve）3局下轟出陽春砲追平比分。洋基4局上靠著柏蒂（Jon Berti）安打再度超前，賈吉（Aaron Judge）5局上敲出高飛犧牲打再添1分，不過太空人6局下打了8人次，又把戰局扳成3：3平手。

9局上太空人推終結者哈德（Josh Hader），兩出局後洋基托瑞斯（Gleyber Torres）敲安又盜上二壘，接著索托敲出反方向安打攻下超前分。

9局下太空人無人出局攻占一、二壘，洋基三壘手柏蒂上演美技抓到1出局，隨後太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出中外野飛球出局，最後洋基左外野手佛度戈（Alex Verdugo）上演滑接美技，收下勝利。

索托今天5打數3安打，成為1961年後首位效力洋基前4戰，3場有打點的球員。他賽後受訪時表示，「這就是我想要的開局，我這個休賽季和春訓都很努力，賽季初就取得成功，感謝上帝，事情正在以我想要的方式發生。」

哈德與索托去年都效力教士隊，談到這次對決，他說，「這就是我們打球的目的，我們都知道有時會失敗，有時會成功，但我總是想上場，我不介意被噓聲或得到掌聲，我總是會準備好。」

Juan Soto 太空人 洋基

相關新聞

MLB／鄧愷威初登板後收大禮 見偶像達比修有還獲贈手套

25歲旅美投手鄧愷威今天上演大聯盟初登板，成為巨人隊史首位亮相的台灣球員，賽後更是收到相當驚喜的禮物，教士隊日籍球星達比...

MLB／鄧愷威向王建民和陳偉殷看齊 韓媒好奇問兵役問題

效力巨人隊的旅美好手鄧愷威登上大聯盟，與南韓強打李政厚同隊，南韓媒體也對他感到好奇，並詢問台灣兵役制度，特別撰文報導。 韓媒《MK SPORTS》詢問鄧愷威，「對台灣球員來說，兵役是否是一股嚴重

MLB／大谷翔平4支1仍未開轟 明天首戰季前開出7億美元的巨人

道奇隊今天在洛杉磯主場對紅雀隊進行4連戰最後一戰，大谷翔平4打數揮出1支安打、吞下兩次三振，開季前6戰未有全壘打，道奇8...

MLB／罕見台日韓4名球員同場 鄧愷威生涯初登板失3分

巨人隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行4連戰最後一戰，25歲旅美投手鄧愷威升上大聯盟第3天，首次獲得出賽機會，但生涯初登板...

MLB／李政厚首轟出爐享受啤酒浴 鄧愷威也在一旁同歡

在南韓名將父親李鍾範的見證下，「風之孫」李政厚今天面對教士隊打出生涯首轟，幫助巨人隊以9比6拿下勝利。 賽後，李政厚躺在手推車上，興奮地接受隊友啤酒浴的洗禮慶祝。透過影片還可以看見甫升上大聯盟的

MLB／洋基橫掃太空人創21年來最佳開局 索托：就是我想要的

洋基隊今天靠著強打索托（Juan Soto）9局上致勝安打，終場以4：3險勝太空人隊，完成4連戰橫掃，這是洋基隊史2003年後，首度4勝0敗開局。 洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）2局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。