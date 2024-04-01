MLB／洋基橫掃太空人創21年來最佳開局 索托：就是我想要的

洋基隊今天靠著強打索托（Juan Soto）9局上致勝安打，終場以4：3險勝太空人隊，完成4連戰橫掃，這是洋基隊史2003年後，首度4勝0敗開局。

洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）2局上敲出帶有1分打點的安打，不過太空人亞土維（Jose Altuve）3局下轟出陽春砲追平比分。洋基4局上靠著柏蒂（Jon Berti）安打再度超前，賈吉（Aaron Judge）5局上敲出高飛犧牲打再添1分，不過太空人6局下打了8人次，又把戰局扳成3：3平手。

9局上太空人推終結者哈德（Josh Hader），兩出局後洋基托瑞斯（Gleyber Torres）敲安又盜上二壘，接著索托敲出反方向安打攻下超前分。

Juan Soto shoots one the other way to give the @Yankees a 9th inning lead! pic.twitter.com/ZyaPDUsliz — MLB (@MLB) 2024年3月31日

9局下太空人無人出局攻占一、二壘，洋基三壘手柏蒂上演美技抓到1出局，隨後太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出中外野飛球出局，最後洋基左外野手佛度戈（Alex Verdugo）上演滑接美技，收下勝利。

ALEX VERDUGO MAKES THE CATCH AND THE YANKEES WIN AND GET THE SWEEP pic.twitter.com/RecGSPhhuV — Fireside Yankees (@FiresideYankees) 2024年3月31日

索托今天5打數3安打，成為1961年後首位效力洋基前4戰，3場有打點的球員。他賽後受訪時表示，「這就是我想要的開局，我這個休賽季和春訓都很努力，賽季初就取得成功，感謝上帝，事情正在以我想要的方式發生。」

哈德與索托去年都效力教士隊，談到這次對決，他說，「這就是我們打球的目的，我們都知道有時會失敗，有時會成功，但我總是想上場，我不介意被噓聲或得到掌聲，我總是會準備好。」