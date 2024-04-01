MLB／達比修有暖心送鄧愷威簽名手套 網讚：亞洲老大哥

效力巨人隊的旅美好手鄧愷威生涯首度登上大聯盟，今天迎來初登板，面對教士隊中繼3局失3分，賽後驚喜收到教士日籍強投達比修有的簽名手套。

「舊金山紀事報」記者魯賓（Shayna Rubin）指出，鄧愷威完成這場比賽投球任務後，達比修致贈手套，讓他相當驚喜，他說達比修本來就是自己崇拜的偶像，見到本人是人生最有意義的時刻。

鄧愷威成為2019年陳偉殷後，首位在大聯盟登板的台灣投手。巨人今天2局打完就陷入0：9落後，鄧愷威3局下登板，用40球失掉3分，隨後2局回穩未失分。鄧愷威總共用68球完成3局，最快球速95.2英里（約153公里），投出4次三振和3保送，被敲4安失3分，防禦率9.00。

達比修過去就經常照顧亞洲後輩球員，台灣網友得知此次暖心之舉後，紛紛留言讚嘆，「達爾（達比修）一生推，真的很照顧後輩」、「達爾我大哥」、「亞洲老大哥」、「亞洲里長伯」、「達爾又強又帥又暖」。