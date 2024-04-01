MLB／鄧愷威向王建民和陳偉殷看齊 韓媒好奇問兵役問題
效力巨人隊的旅美好手鄧愷威登上大聯盟，與南韓強打李政厚同隊，南韓媒體也對他感到好奇，並詢問台灣兵役制度，特別撰文報導。
韓媒《MK SPORTS》詢問鄧愷威，「對台灣球員來說，兵役是否是一股嚴重的壓力？」鄧愷威回答：「是！」
報導指出，鄧愷威曾參加2019年亞錦賽和2023年經典賽，他受訪時說，「我不知道現在台灣兵役具體規定，我現在是免服兵役狀態。」鄧愷威還透露去年杭州亞運前，國家隊曾聯繫他，但因賽季尾聲太疲勞，所以婉拒參賽。
鄧愷威去年整季在小聯盟2A和3A共出賽29場，主投126.1局，防禦率4.42，賽季結束後被放進40人名單，如今更登上大聯盟，他表示，「我感到高興和激動，如果球隊需要我，會隨時準備好提供幫助。」
鄧愷威也提到，自己夢想成為像王建民和陳偉殷一樣的大聯盟球員，他還補充說，「能和李政厚這種亞洲球員在同一隊裡，我非常開心。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言