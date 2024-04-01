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MLB／鄧愷威向王建民和陳偉殷看齊 韓媒好奇問兵役問題

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 法新社
鄧愷威。 法新社

效力巨人隊的旅美好手鄧愷威登上大聯盟，與南韓強打李政厚同隊，南韓媒體也對他感到好奇，並詢問台灣兵役制度，特別撰文報導。

韓媒《MK SPORTS》詢問鄧愷威，「對台灣球員來說，兵役是否是一股嚴重的壓力？」鄧愷威回答：「是！」

報導指出，鄧愷威曾參加2019年亞錦賽和2023年經典賽，他受訪時說，「我不知道現在台灣兵役具體規定，我現在是免服兵役狀態。」鄧愷威還透露去年杭州亞運前，國家隊曾聯繫他，但因賽季尾聲太疲勞，所以婉拒參賽。

鄧愷威去年整季在小聯盟2A和3A共出賽29場，主投126.1局，防禦率4.42，賽季結束後被放進40人名單，如今更登上大聯盟，他表示，「我感到高興和激動，如果球隊需要我，會隨時準備好提供幫助。」

鄧愷威也提到，自己夢想成為像王建民陳偉殷一樣的大聯盟球員，他還補充說，「能和李政厚這種亞洲球員在同一隊裡，我非常開心。」

李政厚 王建民 鄧愷威 陳偉殷

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