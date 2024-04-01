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MLB／鄧愷威初登板震撼教育 巨人教練：後2局投得自在

中央社／ 聖地牙哥31日專電
25歲的台灣棒球好手鄧愷威（圖）代表舊金山巨人隊，31日客場對聖地牙哥教士隊比賽上場投球，這是他個人生涯在大聯盟的初登板。中央社攝
25歲的台灣棒球好手鄧愷威（圖）代表舊金山巨人隊，31日客場對聖地牙哥教士隊比賽上場投球，這是他個人生涯在大聯盟的初登板。中央社攝

美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威，生涯第一次在美國職棒大聯盟投球，他賽後坦言，初登板有點興奮，首局表現受影響；總教練梅爾文說，後2局鄧愷威投得好、比較自在。

巨人今天4比13輸給教士，鄧愷威3局在0比9落後的情況下登板投球。他首局被敲3支安打，加上自己投出3次保送，讓對手攻下3分，大聯盟初登板受到震撼教育。

鄧愷威後2局狀況回穩，第4局、第5局僅被波賈茲（Xander Bogaerts）敲一壘安打，其餘6名打者沒有上壘。

鄧愷威今天共投3局，最快球速95.2英里（約153公里），共投68球其中39好球，被敲4支安打、失3分，另有3次四壞保送，也三振對手4人次。

鄧愷威賽後接受媒體訪問，談到今日表現，認為今天做得最好的事情是，投完1局下場之後，成功調適自己的心情與投球動作；需要改進的是減少四壞保送。

鄧愷威說：「我原本以為，我應該不會太興奮，但上去第1局投球的時候，還是沒辦法，控制不住。」

鄧愷威達成在大聯盟的初登板，場邊有台灣球迷舉國旗、台灣魂旗幟助陣。中央社攝
鄧愷威達成在大聯盟的初登板，場邊有台灣球迷舉國旗、台灣魂旗幟助陣。中央社攝

鄧愷威今天開賽就在外野牛棚區待命，在第2局巨人先發投手遭到砲轟時，他站起來脫掉外套風衣、開始熱身。3局下攻守交換，他從中外野全壘打牆的閘門走出來，一路小跑步直到站上投手丘。

鄧愷威說：「從牛棚走出來的這一段路，我心裡想著，我終於要站上大聯盟的投手丘了。」他說上丘之後，告訴自己「把棒球以外的想法都丟掉」專心面對打者，但可惜心情還是過於興奮，稍微影響到表現。

鄧愷威投完1局下場，投手教練普萊斯（Bryan Price）上前提醒他放輕鬆，調整投球動作。他很滿意自己從亂流當中重新找回自己的投球節奏，在後2局的投球放慢節奏、身體放鬆。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後表示，先發投手傑夫瑞斯（Daulton Jefferies）投2局失9分退場，球隊需要鄧愷威吃下長局數，可惜他首局花費太多球數才抓下3人出局。

但梅爾文說，鄧愷威回穩之後，後2局的投球很好，看起來自在多了。

大聯盟 巨人 鄧愷威

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