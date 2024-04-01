快訊

16縣市大雨特報！高雄以北要注意雷擊及強陣風

一雙襪子惹怒全國！大馬「真主襪」掀起輿論巨浪

復興商工大鬧龍宮作者坦承「錯用AI輔助」 首獎資格遭取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威大聯盟初登板3局失3分 飆4次三振

中央社／ 聖地牙哥31日專電
美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威（圖）31日客場對聖地牙哥教士隊上場投球，這是他個人生涯在大聯盟的初登板。中央社
美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威（圖）31日客場對聖地牙哥教士隊上場投球，這是他個人生涯在大聯盟的初登板。中央社

美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威，今天客場對聖地牙哥教士，寫下個人在大聯盟生涯的初次投球紀錄，投3局失掉3分，但也送給對手4次三振。

巨人作客教士4連戰，前3戰巨人取得2勝1敗，今天午間派出先發投手傑夫里茲（Daulton Jefferies）主投第4戰，但遭教士打線一輪猛攻，包括韓國好手金河成的滿貫全壘打在內，共失9分。

鄧愷威在2局開始在牛棚熱身，3局上場投球，一開始沒有站穩陣腳，被敲3支安打、送出3次四壞保送，面對教士一輪9名打者，才以三振結束這一局。

鄧愷威第4局、第5局續投，漸入佳境，沒有再失分，僅在4局再被柏格茨（Xander Bogaerts）敲一壘安打，其餘6名打者沒有上壘。

鄧愷威今天共投3局，最快球速95.2英里（約153公里），共投68球其中39好球，被敲4支安打、失3分，另有3次四壞保送，也三振對手4人次。

鄧愷威退場時，球隊處於2比12落後。球隊在6局派出華克（Ryan Walker）接替鄧愷威。

教士 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／李政厚發豪語 要為韓國球員在大聯盟開創天地

MLB／李政厚首轟出爐享受啤酒浴 鄧愷威也在一旁同歡

MLB／冒雨力挺鄧愷威 台灣球迷喊話：酸民退散

MLB／「風之孫」李政厚生涯首轟出爐 鄧愷威仍無機會亮相

相關新聞

MLB／鄧愷威大聯盟初登板3局失3分 飆4次三振

美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威，今天客場對聖地牙哥教士，寫下個人在大聯盟生涯的初次投球紀錄，投3局失掉3分，但...

MLB／李政厚首轟出爐享受啤酒浴 鄧愷威也在一旁同歡

在南韓名將父親李鍾範的見證下，「風之孫」李政厚今天面對教士隊打出生涯首轟，幫助巨人隊以9比6拿下勝利。 賽後，李政厚躺在手推車上，興奮地接受隊友啤酒浴的洗禮慶祝。透過影片還可以看見甫升上大聯盟的

MLB／山本由伸生涯首勝飛了 大谷翔平開季前5戰未開轟

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰紅雀隊，進行4連戰第3戰，日籍投手山本由伸先發5局無失分，原是勝投候選人，但道奇牛棚搞砸領...

MLB／鄧愷威大聯盟初登板 客場面對教士打線

美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威今天客場對聖地牙哥教士，第3局上場投球，這是他個人生涯在大聯盟的初登板

MLB／李政厚發豪語 要為韓國球員在大聯盟開創天地

韓國職棒（KBO）明星外野手李政厚轉戰美國職棒，今天敲出大聯盟生涯第一支全壘打，賽後他向中央社記者表示，要拿出表現，為韓...

MLB／冒雨力挺鄧愷威 台灣球迷喊話：酸民退散

台灣棒球投手鄧愷威升上大聯盟，隨隊在聖地牙哥比賽，當地留學生冒雨前來觀賽，他們受訪強調，升上大聯盟不容易，台灣球員需要正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。