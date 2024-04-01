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MLB／鄧愷威大聯盟初登板3局失3分 飆4次三振
美國職棒舊金山巨人隊的台灣棒球好手鄧愷威，今天客場對聖地牙哥教士，寫下個人在大聯盟生涯的初次投球紀錄，投3局失掉3分，但也送給對手4次三振。
巨人作客教士4連戰，前3戰巨人取得2勝1敗，今天午間派出先發投手傑夫里茲（Daulton Jefferies）主投第4戰，但遭教士打線一輪猛攻，包括韓國好手金河成的滿貫全壘打在內，共失9分。
鄧愷威在2局開始在牛棚熱身，3局上場投球，一開始沒有站穩陣腳，被敲3支安打、送出3次四壞保送，面對教士一輪9名打者，才以三振結束這一局。
鄧愷威第4局、第5局續投，漸入佳境，沒有再失分，僅在4局再被柏格茨（Xander Bogaerts）敲一壘安打，其餘6名打者沒有上壘。
鄧愷威今天共投3局，最快球速95.2英里（約153公里），共投68球其中39好球，被敲4支安打、失3分，另有3次四壞保送，也三振對手4人次。
鄧愷威退場時，球隊處於2比12落後。球隊在6局派出華克（Ryan Walker）接替鄧愷威。
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