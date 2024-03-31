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MLB／光芒阿羅薩雷納砲轟菊池 回到休息區竟開起簽名會

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

光芒隊今天在坦帕灣主場對藍鳥隊進行4連戰第3戰，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）5局下從菊池雄星的手中揮出右外野陽春砲，本季首轟出爐，回到休息區竟然開起簽名會，直接幫場邊球迷簽名，光芒終場5：1獲勝，菊池本季初登板吞敗。

光芒打完前4局1：0領先，5局下1出局後，阿羅薩雷納逮中94英里直球，轟上右外野看台，光芒接下來再靠兩支安打、1支高飛犧牲打攻下1分，把比數差距拉大到3分奠定勝基。

阿羅薩雷納開轟後親吻球棒，繞壘時和三壘指導教練（Brady Williams）威廉姆斯做了交叉雙臂的招牌動作，姿勢，也和休息區的隊友擊掌，最後乾脆直接為場邊球迷簽名。

此時比賽還在進行，阿羅薩雷納盯著場內，雙手忙個不停，球迷拿出球帽和球，統統來者不拒，他說：「很開心能為孩子們簽名，這可能是他們的夢想，希望有一天他們也能進入大聯盟，並做同樣的事。」

光芒官網指出，阿羅薩雷納常和球迷互動，尤其滿足年輕球迷的要求，這不是他第一次在比賽中簽名。

菊池先發4.1局被揮出6支安打，出現3次保送，失3分全是自責分，藍鳥在開季1勝2敗。

光芒 藍鳥 阿羅薩雷納

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