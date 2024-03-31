MLB／鄧愷威帶著阿公上大聯盟 總教練懂為國爭光壓力

台灣棒球好手鄧愷威升上大聯盟，手套上繡著國旗和阿公的生肖。總教練梅爾文表示，鄧的球威犀利，持續投出好球就能成功；他理解國際球員背負為國爭光壓力，鼓勵鄧愷威相信自己能力。

出身台中，25歲右投手鄧愷威旅美進入第7年，舊金山巨人隊29日宣布將他升上大聯盟，成為台灣歷年來第17名美國職棒大聯盟球員，也是5年來再有台灣的大聯盟投手。

巨人隊客場出戰聖地牙哥教士隊，鄧愷威賽前接受中央社記者訪問，談到前天接到小聯盟3A總教練的電話，高興得與女朋友抱在一起。

鄧愷威說，接到電話的當天，3A總教練才提醒球員，要把他的號碼記在手機裡，以免漏接了升上大聯盟的電話。鄧愷威說，當天他還在為了3A比賽而準備，沒想到稍晚就接到總教練電話，要他去大聯盟報到。

鄧愷威今年參加大聯盟春訓，跟大聯盟的球員還算熟悉，他說昨天踏進球員休息室的時候，受到大家的歡迎，感覺到球隊的氣氛很團結，隊友之間互相加油打氣。

昨天巨人教士之戰，鄧愷威在牛棚待命，儘管沒有上場，但他光是在牛棚注意比賽戰況，就覺得很不一樣，「原來這就是大聯盟」。

鄧愷威感謝父母從小支持他打棒球，也感謝球迷無論他的表現好壞都一直支持他。賽前工作人員為鄧愷威70號球衣的袖子別上一個大聯盟初登板的徽章，準備紀念他在大聯盟的第一場出賽。

從台中投到大聯盟，鄧愷威比賽用的手套上繡著國旗，還有一個老虎的圖案。他說這個老虎代表阿公，他與阿公生肖都屬虎，雖然阿公人在台灣，但他希望這個老虎頭代表阿公，「讓阿公也上去大聯盟看看」。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）比賽前接受中央社記者提問，談到球隊升上鄧愷威的原因。

梅爾文表示，雖然與鄧愷威的認識有限，但他透過球團提供的球探報告得知，鄧愷威的球路威力強大，擁有強力手臂；只要鄧愷威的控球到位，持續投出好球，就可以在大聯盟成功。

梅爾文說，巨人農場擁有不少潛力新秀投手，鄧愷威就是他們會想到的名字之一。他也談到，大聯盟各隊有許多國際球員，他們在場上比賽，同時也背負著自己國家的關注，確實有一點額外的壓力，他鼓勵鄧愷威，相信自己的能力，上場拿出表現。