快訊

年逾30扛40年房貸！他問「想追夢會太老嗎？」 兩派網友掀論戰

澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

懂生成式AI的教授有限 政策過時師培改革需加把勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／姓氏念「Deng」但拼「Teng」 鄧愷威自己google的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威在今天收到前進大聯盟的通知，穿上巨人隊70號球衣。 法新社
鄧愷威在今天收到前進大聯盟的通知，穿上巨人隊70號球衣。 法新社

2018年展開旅美生涯，鄧愷威在今天收到前進大聯盟的通知，穿上巨人隊70號球衣，巨人2A播報員威爾森（Trey Wilson）也在今天分享過去與鄧愷威的訪談影片，登錄姓氏為「Teng」的他，向美國球迷介紹自己的姓氏讀法其實更接近「Deng」。

威爾森在影片中向鄧愷威提到，他在異鄉的生活面對語言差異、文化隔閡，必然會很辛苦，因此想知道台灣人如何唸他的名字，希望讓他更有家的感覺，而鄧愷威表示雖然是「Teng」，但實際上「Deng」的讀音會更接近「鄧」。

威爾森進一步詢問，是否在來到美國後，由他口述中文、再由球團拼字，他舉例像是張進德、張育成兄弟的姓氏就有不同的拼音，一個是「Jhang」、一個是「Chang」，鄧愷威對此解釋當初來美國時，完全不懂英文，但辦護照必須有英文名字，他上google搜尋自己的名字拼音，「google給了我『Teng』，我也不知道為什麼。」

巨人 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／鄧愷威興奮指數10分滿分的15分 定位可能是長中繼

MLB／空窗5年台將第17人出現 鄧愷威披巨人70號升大聯盟

MLB／台灣史上第17人！投手鄧愷威升上大聯盟 巨人教士之戰待命

MLB／洛時曝水原一平曾兩度超速遭傳訊 友人透露平時話很少

相關新聞

MLB／空窗5年台將第17人出現 鄧愷威披巨人70號升大聯盟

空窗近5年，史上第17位升上大聯盟的台灣選手終於出現，25歲右投鄧愷威今天在舊金山巨人隊升上大聯盟，披上70號球衣，最快...

MLB／鄧愷威興奮指數10分滿分的15分 定位可能是長中繼

一年前的3月，鄧愷威在世界棒球經典賽留下0.0局出賽，今年的3月，他收到晉升大聯盟的通知，成為史上第17位升上大聯盟的台...

MLB／姓氏念「Deng」但拼「Teng」 鄧愷威自己google的

2018年展開旅美生涯，鄧愷威在今天收到前進大聯盟的通知，穿上巨人隊70號球衣，巨人2A播報員威爾森（Trey Wils...

MLB／台灣史上第17人！投手鄧愷威升上大聯盟待命戰教士

美國職棒大聯盟舊金山巨人隊今天宣布，將小聯盟的台灣投手鄧愷威拉上大聯盟，西岸29日晚間對聖地牙哥教士的比賽待命上場。

MLB／開幕戰專武！守護者畢伯第3次至少10K僅次「巨怪」

守護者隊開幕戰以8：0大勝運動家隊，靠的是2020年塞揚獎畢柏(Shane Bieber) 主投6局0失分、狂飆11次三振完全主宰的表現，這是他連續第五年擔任開幕日先發投手，且是第三次單場至少10K。

MLB／與水手簽一日球員合約 克魯茲開球赫南德茲為他接捕

水手隊今天在主場迎接開幕戰，賽前先迎接感人場景，去年季後宣布退休的昔日重砲手克魯茲(Nelson Cruz)，今天與水手簽訂了一日球員合約，正式以球員的身份告別球場，並為比賽投出第一球。不過他沒能為水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。