MLB／姓氏念「Deng」但拼「Teng」 鄧愷威自己google的

2018年展開旅美生涯，鄧愷威在今天收到前進大聯盟的通知，穿上巨人隊70號球衣，巨人2A播報員威爾森（Trey Wilson）也在今天分享過去與鄧愷威的訪談影片，登錄姓氏為「Teng」的他，向美國球迷介紹自己的姓氏讀法其實更接近「Deng」。

威爾森在影片中向鄧愷威提到，他在異鄉的生活面對語言差異、文化隔閡，必然會很辛苦，因此想知道台灣人如何唸他的名字，希望讓他更有家的感覺，而鄧愷威表示雖然是「Teng」，但實際上「Deng」的讀音會更接近「鄧」。

威爾森進一步詢問，是否在來到美國後，由他口述中文、再由球團拼字，他舉例像是張進德、張育成兄弟的姓氏就有不同的拼音，一個是「Jhang」、一個是「Chang」，鄧愷威對此解釋當初來美國時，完全不懂英文，但辦護照必須有英文名字，他上google搜尋自己的名字拼音，「google給了我『Teng』，我也不知道為什麼。」