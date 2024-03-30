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MLB／台灣史上第17人！投手鄧愷威升上大聯盟 巨人教士之戰待命

中央社／ 洛杉磯29日專電
旅美台灣投手鄧愷威。中央社
旅美台灣投手鄧愷威。中央社

美國職棒大聯盟舊金山巨人隊今天宣布，將小聯盟的台灣投手鄧愷威拉上大聯盟，西岸29日晚間對聖地牙哥教士的比賽待命上場。

【中央社 洛杉磯29日專電】

美國職棒舊金山巨人隊今晚客場出戰聖地牙哥教士，賽前宣布將台灣投手鄧愷威升上大聯盟。25歲的鄧愷威成為歷年第17名出身台灣的大聯盟球員。

繼2002年陳金鋒登上大聯盟以來，經過22年，鄧愷威是第17名升上大聯盟的旅美台將；近年大聯盟台將僅有張育成一名野手，鄧愷威成為陳偉殷2019年之後，相隔5年再出現大聯盟台灣投手。

張育成今年與光芒隊簽小聯盟合約，春訓熱身賽受傷，目前仍在復原當中。鄧愷威是目前為止，本季大聯盟舞台上唯一的台灣球員。

鄧愷威是台中人，高中畢業自棒球名校高苑工商，旅美進入第7年。他這幾年在小聯盟展現超水準的三振功力，過去3個球季358.1局三振475人次，是全小聯盟投手第一，極品滑球被球探評為巨人小聯盟第一名。

根據大聯盟官網球探報告，右投鄧愷威擁有直球、滑球、曲球、變速球等4種武器，這2、3年之間，他發展出了「遠高於平均水準的滑球」。

他的滑球平均時速85英里（136公里），混合了橫向和縱向的2種變化尾勁，「打擊者沒辦法掌握，也很難忍住不出棒追打」。

舊金山巨人隊正在聖地牙哥打客場比賽，今天賽前宣布，投手傑克森（Luke Jackson）列入傷兵名單、外野手亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）請陪產假；球隊從小聯盟3A調上投手鄧愷威、外野手馬多士（ LuisMatos）。

據了解，鄧愷威今天已經到聖地牙哥，向巨人隊報到，美國西岸29日晚間6時40分（台灣時間9時40分）巨人對教士之戰，將在場邊待命。

鄧愷威在小聯盟以先發投手養成，但這次升上大聯盟，可能接下傑克森的位置擔任後援投手。

美國職棒大聯盟今天公布數據，今年30隊開幕名單當中，有264人是出生地不在美國的國際球員。原本台灣在這項統計當中掛零，但鄧愷威今天升上大聯盟之後，成為開季至今唯一的現役大聯盟台灣球員。

MLB 大聯盟 小聯盟 美國職棒 鄧愷威

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