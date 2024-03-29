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MLB／開幕戰專武！守護者畢伯第3次至少10K僅次「巨怪」

聯合新聞網／ 綜合報導
畢柏今天展現昔日塞揚水準，主投6局狂飆11K無失分。 路透
畢柏今天展現昔日塞揚水準，主投6局狂飆11K無失分。 路透

守護者隊開幕戰以8：0大勝運動家隊，靠的是2020年塞揚獎畢柏(Shane Bieber) 主投6局0失分、狂飆11次三振完全主宰的表現，這是他連續第五年擔任開幕日先發投手，且是第三次單場至少10K。

二局上守護者先馳得點，但攻勢在第四局達到高潮，他們在這一局用6支安打攻下5分，確立了比賽優勢。弗萊(David Fry)此戰上演猛打賞，弗里曼(Tyler Freeman)雙安1打點，羅奇歐(Brayan Rocchio)也打回2分，以8：0輕取運動家。

揮別上季的不順遂，畢柏今天展現過往的塞揚水準，6局僅用83球0失分，只被敲4安，送出11次三振與1次保送，生涯第三次在開幕戰至少10K並列史上第二多，僅輸給「巨怪」強森（Randy Johnson）的4場，未來還有機會追上。

賽後畢柏表示：「這是休季期努力的成果，我將繼續保持低調，做我一直以來都在做的事。我們看看最終會在哪裡結束。但個人和團隊能有這樣好的開始感覺很棒。」

運動家先發投手伍德(Alex Wood)面對守護者隊的猛攻，只投了3.1局就被打下6分，吞下賽季第一敗，但他表示自己球路品質其實不錯，很多球應該是出局的。教頭柯塞(Mark Kotsay)賽後也認同，「他並沒有被打出太多強勁擊球，只是運氣不好總是找到洞穿出去。」

值得一提的是這場運動家主場比賽的觀眾人數官方宣布為13,522人，是去年主場開幕戰26,805人觀眾的一半。事實上許多購票的球迷並沒有實際進入球場，而是在停車場組織了一場抗議活動，反對球團搬家到拉斯維加斯的計劃。

團隊 拉斯維加斯 觀眾 運動

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