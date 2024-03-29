MLB／響尾蛇單局14分卡洛爾沒刷到 洛磯先發投手防禦率162
響尾蛇隊開幕戰在主場迎戰洛磯隊，第三局狂灌14分，讓洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）寫下難堪紀錄，響尾蛇終場也以16：1贏球。
響尾蛇第三棒古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）首局就敲出兩分砲，第三局弗里蘭大崩盤，接替投球的莫里納（Anthony Molina）也無法止血，響尾蛇打了18人次，累積13安失掉14分，奠定勝基。不過台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）沒有「刷」到，該局選2次保送，全場3打數0安打。
弗里蘭主投2.1局被敲10安，失10分，防禦率38.57；莫里納投0.1局失6分，防禦率高達162.00。弗里蘭成大聯盟史上首位，開幕戰投不滿3局失掉10分的先發投手，同時是隊史開幕戰最多失分，只投2.1局和被敲10安也平隊史紀錄。
弗里蘭賽後直言自己表現不佳，「球都在紅中或偏高，我完全沒投進目標位置。那球隊每個人都有出色的打擊能力，利用每個錯誤。」
響尾蛇王牌賈倫（Zac Gallen）主投5局失1分，輕鬆摘下勝投。他受訪時透露，「我有一刻開玩笑地說：『嘿，我想投球了。』當他們給予這麼多支援時，作為投手工作變得很輕鬆，但下次我寧願他們只花10分鐘就做到。」
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