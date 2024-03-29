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MLB／金鶯伯恩斯6局11K只挨楚奧特陽春砲 寫近57年首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
伯恩斯。 法新社
伯恩斯。 法新社

金鶯在主場開幕戰以11：3戰勝天使隊，金鶯王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）主投6局投出11次三振，只被敲1安，失1分，金鶯終場以11：3大勝。伯恩斯成為1967年的名人堂投手吉布森（Bob Gibson）後，首位開幕戰投出11次三振，沒投出保送且被上壘不超過1次的投手。

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）第一局就轟出陽春砲，不過這也是天使本場唯一亮點，金鶯前2局就靠著串聯安打進帳5分，第四局桑坦德（Anthony Santander）轟出兩分砲，第7局穆林（Cedric Mullins）又補上三分砲，徹底轟垮天使；反觀天使打線全場只有2安打。

金鶯先發投手伯恩斯受訪時說，「這是做任何事都順利的日子，這讓一天變得非常有趣，都能按計劃進行。」

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）也大讚伯恩斯，「不能要求更多，太棒了！這不容易做到，一個新團隊和開幕日，可能會很焦慮，但他上場做這些事，真的令人印象深刻。」

伯恩斯 天使 金鶯

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