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MLB／大谷跑壘疏失錯在太快 看3連星打線「只有我沒開轟…」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3打數敲出2安打，另有1保送。 美聯社
大谷翔平3打數敲出2安打，另有1保送。 美聯社

回到美國本土後迎接道奇球場首戰，道奇隊今天以7：1輕鬆擊落紅雀隊，大谷翔平3打數敲出2安打，另有1保送，賽後被問到3連星打線的表現，大谷笑答：「我是唯一沒打全壘打的…。」

道奇繼續第一棒貝茲（Mookie Betts）、第二棒大谷、第三棒弗里曼（Freddie Freeman）的棒次安排，合計5安打、9上壘，靠3人點燃燎原之火。

首局貝茲的保送之後，大谷敲出右外野方向平飛安打，一路飛奔過二壘不停，但貝茲停在三壘跑壘塞車，大谷在三壘前出局，賽後也被問到這次跑壘問題，而大谷說錯在自己，「我太早繞過二壘了，導致錯過三壘教練的手勢，我們會再配合一下，之前在春訓沒有碰過這種狀況，我今天會再確認，下次改進！」

大谷也問到如何看3連星打線此役的表現，他說：「我是今天唯一沒有全壘打的。」自己也忍不住笑了，此役貝茲有陽春砲、弗里曼有兩分砲，都出現在第3局，大谷則在弗里曼的兩分砲理當「滷蛋」。大谷也提到，今天的打擊感覺是好的，包括選到保送的打席都令他滿意，硬要說的話，大概就是第7局的打席可以打得更好，幫弗里曼創造更好的機會。

大谷翔平近日在最後3場熱身賽6打數沒有安打，他也表示剛從南韓首爾回來時，身體狀況還沒調整好，也碰到時差問題，「我的狀況不是100%，我必須管理睡眠，想辦法在晚上睡覺、讓身體恢復。」

大谷敲出右外野方向平飛安打，但在三壘前遭觸殺出局。 美聯社
大谷敲出右外野方向平飛安打，但在三壘前遭觸殺出局。 美聯社

弗里曼 貝茲

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