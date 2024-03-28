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MLB／開幕戰前洋基再補強內野深度 交易換來前國聯盜壘王

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基透過交易引進了工具人柏蒂。 美聯社
洋基透過交易引進了工具人柏蒂。 美聯社

明天就是大聯盟開幕日，但洋基隊還沒有停下補強的腳步，今天他們透過三方交易從馬林魚隊交易來了工具人柏蒂（Jon Berti），預計將擔任新賽季的先發三壘手。

這筆三方交易中洋基送出捕手羅特威特（Ben Rortvedt）至光芒，同時也將農場第28名的新秀外野手克魯茲（John Cruz）送至馬林魚；光芒送出新秀佐佐木尚恩（Shane Sasaki）至馬林魚；馬林魚則送出了柏蒂。

洋基內野主力勒梅修（DJ LeMahieu）近日確定趕不上開季，恢復進度並不樂觀，原先預計由小將卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）擔任開幕戰先發三壘手，但這項工作將由柏蒂來頂替，洋基主帥布恩（Aaron Boone）也大力稱讚柏蒂帶來的調度彈性，「幾個小時前，我們還在擔心內野深度和替補戰力，但感覺今天進步了不少。」

34歲的柏蒂上季133場出賽打擊率2成94，另外有7轟跟16盜壘，他去年主要守游擊和三壘手，但在二壘跟外野也都出賽至少15場，前年他以41次盜壘領先全大聯盟，「當我們迎來完整陣容，柏蒂就能擔任內野工具人，甚至可以支援外野，他能擊球、能盜壘，對球隊是非常好的補強。」

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