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MLB／大谷翔平律師不簡單 曾幫英國安德魯王子打官司

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平因水原一平涉賭案開記者會說明，聘請的律師大有來頭。 法新社
大谷翔平因水原一平涉賭案開記者會說明，聘請的律師大有來頭。 法新社

今日道奇隊日籍球星大谷翔平利用12分鐘的記者會，首度發聲針對前翻譯水原一平涉賭案始末進行說明。儘管仍未透露目前案情最新進展的細節，但大谷表示，相關法律程序已交給律師處理。而據日媒稍早報導，他聘請的知名律師事務所柏克布雷勒（Berk Brettler LLP）大有來頭，曾幫英國安德魯王子和多位好萊塢巨星打官司。

據日媒《FRIDAY》報導，水原一平涉賭案對大谷翔平產生無可避免的影響。不過大谷委任的律師事務所「Berk Brettler LLP」可不簡單，2021年曾幫涉入美國「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一案的英國王室安德魯王子辯護，強尼戴普（Johnny Depp）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等好萊塢巨星皆曾是他們的客戶，美國體育記者指出，布雷特勒是好萊塢最受歡迎的律師之一，這次水原一平涉賭案也是由布雷特勒為大谷出主意。

Berk Brettler LLP律師事務所是由布蕾兒．柏克（Blair Berk）與安德魯．布雷特勒（Andrew Brettler）共同創辦。布雷特勒曾擔任安德魯王子（Prince Andrew）的代理律師。據了解，時薪高達2000美元（約新台幣6.4萬元）的布雷特勒還有個綽號「安德魯王子的比特犬」，正是因為他強力捍衛安德魯王子而出名。而「比特犬」的名號代表著他對委託人相當友善，但對法庭上的對手卻極具攻擊性。

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