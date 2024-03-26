快訊

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

白沙屯媽回程急行軍！網驚見「不老男神」引騷動：這趟值得了

MLB／首戰被打爆不影響評價？官網預測山本由伸奪新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

大聯盟官網撰文分析新賽季4大年度獎項得主，道奇貝茲（Mookie Betts）被看好能拿下MVP，日籍投手山本由伸雖生涯首戰遭教士隊打爆，仍被官網看好能拿下新人王。

官網記者朗德哈瓦（Manny Randhawa）詢問88名大聯盟員工，2024年MVP、塞揚獎、新人王和最佳總教練預測。美聯方面，洋基隊索托（Juan Soto）被看好拿MVP，塞揚獎則是金鶯隊伯恩斯（Corbin Burnes）最被看好，新人王人選是哈勒戴（Jackson Holliday），最佳總教練是老虎隊辛區（A.J. Hinch）。

國聯方面，MVP最大熱門是道奇隊貝茲、塞揚獎是勇士隊史泰德（Spencer Strider），新人王則看好道奇隊山本由伸，最佳總教練是小熊隊康索（Craig Counsell）。

報導指出，貝茲有大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman）保護，就像索托有賈吉（Aaron Judge）一樣，因此數據有望更上一層樓。貝茲去年整季敲出39轟107分打點，打擊率0.307，整體攻擊指數（OPS）0.987，最終不敵累積41轟73盜壘的勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

報導中還提到，山本由伸雖有不好的開局，但憑藉球威和過往在日本的成就，連3年拿下澤村賞和連3年奪MVP，讓他被預測成為新人王得主。

山本由伸 貝茲 道奇

相關新聞

MLB／一開完記者會就去傳接50球 大谷翔平啟動投手復健

在記者會上首度談論水原一平事件後，大谷翔平迅速把重心切換回到棒球，今天進行約50球的傳接，啟動手肘動刀後的投手復健行程。

MLB／現身記者會挺大谷 赫南德茲：我來幫忙翻譯

大谷翔平今天召開記者會，在前翻譯水原一平涉賭事件後首度發聲，擠滿媒體的記者會現場還有來自隊友的應援，大谷詢問赫南德茲（K...

MLB／首戰被打爆不影響評價？官網預測山本由伸奪新人王

大聯盟官網撰文分析新賽季4大年度獎項得主，道奇隊貝茲（Mookie Betts）被看好能拿下MVP，日籍投手山本由伸雖生涯首戰遭教士隊打爆，仍被官網看好能拿下新人王。 官網記者朗德哈瓦（Mann

MLB／鈴木誠也單場雙響砲 超越松井秀喜和大谷翔平春訓紀錄

小熊隊日籍強打鈴木誠也春訓手感超火熱，小熊今天面對紅雀，鈴木擊出單場雙響砲，目前春訓已狂轟6發全壘打，打破日本名將「酷斯拉」松井秀喜和大谷翔平的紀錄。 鈴木誠也今擔任先發第二棒，鎮守右外野。今天

MLB／道奇變成日本隊？傳山本由伸開始協助招募佐佐木朗希

新賽季簽下兩名日籍球星大谷翔平和山本由伸的道奇隊，開啟了亞洲市場，大聯盟也將本季的開幕戰移師至南韓首爾舉行，據消息指出，未來開幕戰續辦亞洲的可能性相當高。 休賽季期間，《今日美國》的南滕格爾 (

MLB／家暴左投烏力亞斯未找到新東家 傳打算轉戰日職

前道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）去年因涉嫌家暴案遭逮捕，他休賽季成為自由球員後，至今未找到新東家，近日有消息指出，他想轉戰日本職棒。 據墨西哥媒體人Gaby Fernandez dL

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。