MLB／首戰被打爆不影響評價？官網預測山本由伸奪新人王
大聯盟官網撰文分析新賽季4大年度獎項得主，道奇隊貝茲（Mookie Betts）被看好能拿下MVP，日籍投手山本由伸雖生涯首戰遭教士隊打爆，仍被官網看好能拿下新人王。
官網記者朗德哈瓦（Manny Randhawa）詢問88名大聯盟員工，2024年MVP、塞揚獎、新人王和最佳總教練預測。美聯方面，洋基隊索托（Juan Soto）被看好拿MVP，塞揚獎則是金鶯隊伯恩斯（Corbin Burnes）最被看好，新人王人選是哈勒戴（Jackson Holliday），最佳總教練是老虎隊辛區（A.J. Hinch）。
國聯方面，MVP最大熱門是道奇隊貝茲、塞揚獎是勇士隊史泰德（Spencer Strider），新人王則看好道奇隊山本由伸，最佳總教練是小熊隊康索（Craig Counsell）。
報導指出，貝茲有大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman）保護，就像索托有賈吉（Aaron Judge）一樣，因此數據有望更上一層樓。貝茲去年整季敲出39轟107分打點，打擊率0.307，整體攻擊指數（OPS）0.987，最終不敵累積41轟73盜壘的勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。
報導中還提到，山本由伸雖有不好的開局，但憑藉球威和過往在日本的成就，連3年拿下澤村賞和連3年奪MVP，讓他被預測成為新人王得主。
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