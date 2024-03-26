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MLB／現身記者會挺大谷 赫南德茲：我來幫忙翻譯
大谷翔平今天召開記者會，在前翻譯水原一平涉賭事件後首度發聲，擠滿媒體的記者會現場還有來自隊友的應援，大谷詢問赫南德茲（Kike Hernandez）怎麼會來，他搞笑回應：「我來幫拉丁觀眾翻譯。」
今天的記者會聚集近80位媒體，開放入場前已見30人以上的排隊陣容，同時間開放媒體入內的球員休息室，此時幾乎沒有記者，全數都在記者會現場等待大谷，由於僅開放當地電視台SportsNet LA及大聯盟MLB Network攝影，其餘媒體只能翻攝畫面。
道奇總裁弗里曼（Andrew Friedman）、總教練羅伯茲（Dave Roberts）都在記者會現場，同場的隊友還有赫南德茲與凱利（Joe Kelly），在場給予大谷支援。
有趣的是，大谷看到赫南德茲時問起怎麼會來，赫南德茲笑答：「我來幫拉丁觀眾翻譯」，據現場媒體觀察，赫南德茲全程靜靜地注視大谷發言。
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