MLB／家暴左投烏力亞斯未找到新東家 傳打算轉戰日職

前道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）去年因涉嫌家暴案遭逮捕，他休賽季成為自由球員後，至今未找到新東家，近日有消息指出，他想轉戰日本職棒。

據墨西哥媒體人Gaby Fernandez dLara報導，墨西哥聯盟紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）總管曾聯繫烏力亞斯，但他表示想和日本球隊簽約，日媒《Daily》也轉述此消息。

烏力亞斯2016年登上大聯盟，2021年以20勝奪下國聯勝投王，2022年防禦率2.16，拿到國聯防禦率王。不過他去年狀態不佳，防禦率高達4.60，9月更因涉嫌家暴被逮捕。

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）2021年效力道奇時，陷入性侵醜聞，遭大聯盟官方禁賽324場，經申訴和仲裁後減為194場。他去年以1年4億日圓合約轉戰日職橫濱隊，今年試圖重返大聯盟未成功，目前效力紅魔鬼隊，繼續等待機會。