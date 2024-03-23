MLB／加盟紅雀一球未投就進傷兵 葛雷：慢慢來比較快

紅雀隊新賽季開大約網羅的強投葛雷（Sonny Gray）春訓期間不慎拉傷腿筋，由於調整進度落後，無法趕上下周的開幕戰，不過他受訪時表示目前復原進度良好，預計將進行至少3場復健賽，有望在4月初回歸大聯盟。

葛雷休賽季以3年7500萬美元合約轉戰紅雀，去年美聯塞揚獎高居第2的他被期待能扛下王牌，紅雀先發上季防禦率排名聯盟第22名，葛雷能否維持身手對紅雀輪值戰力至關重要，不過他因為腿筋受傷，3月4號後就沒有參與春訓賽程，開季必須先待在傷兵名單上補回3周進度。

葛雷說：「我並不擔心我的腿，我只需要上場比賽，比賽中我要面對打者、裁判、投球時鐘，我想只在牛棚投了50球後就要重回大聯盟是很勉強的。」紅雀給了葛雷陣營許多選項，也考慮讓他直接從大聯盟開季，但最終葛雷選擇了進入傷兵名單，葛雷缺陣期間，年輕左投湯普森（Zack Thompson）將頂起五號先發。

葛雷周六將在對小聯盟球隊的練習賽登板2局，接下來是4月初3A再登板一次，如果復健進度一切順利，4月10號上下有機會迎來紅雀生涯初登板，葛雷也不斷強調希望能以用球數完全「解禁」的狀態回到大聯盟，而不是靠短局數先發來復健，「只投1場小聯盟賽事就回到大聯盟，最多也只能投3局左右。」