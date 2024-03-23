MLB／金鶯狀元新賽季小聯盟出發！總管說這2點還需練練

去年獲得美聯東區龍頭的金鶯隊今天公布開季26人名單，令人出乎意料的是，百大新秀榜首哈勒戴（Jackson Holliday）並沒有列入其中，也意味著他將從小聯盟3A開季，總管艾利亞斯（Mike Elias）對此表示，哈勒戴攻防兩端目前都還需要打磨。

身為名將之後的哈勒戴春訓期間表現亮眼，15場比賽繳出3成11打擊率、2轟、6打點成績單，攻擊指數高達.954，用行動證明自己已經準備好上大聯盟，艾利亞斯也予以肯定：「他非常接近大聯盟，比我們計畫的提早很多，表現好得令人印象深刻；但我們現在討論的是球員的未來發展，他還有機會變成更好的球員。」

由於美聯新人王韓德森（Gunnar Henderson）新賽季將擔任全職游擊手，小聯盟時期主守游擊的哈勒戴春訓都以二壘手為主，艾利亞斯受訪中不斷強調，哈勒戴對二壘守備的不熟悉以及對高階左投的缺乏經驗，是球隊忍痛做出決定的關鍵。

艾利亞斯說：「這個20歲的年輕人在3A只打了18場比賽，還歷經了守位的轉換，況且他還沒有太多機會或能力，去對應等級較高的小聯盟左投。」這個春訓哈勒戴面對左投14打數僅敲出2安，並吞下9次三振。

哈勒戴本季從小聯盟出發，也讓金鶯失去了爭取獎勵選秀權的機會，即使如此，哈勒戴預計不會在小聯盟待太久時間，上半季就有機會看到他亮相，回到小聯盟後哈勒戴將持續以二壘手為主，而大聯盟二壘先發目前則高機率交給同為大物的威斯柏格（Jordan Westburg）。