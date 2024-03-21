桌球／WTT支線賽 莊智淵陳思羽無緣單打決賽

台灣選手莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站男單4強賽，與印度好手吉納納賽卡蘭鏖戰4局，以1比3落敗，而陳思羽以0比3敗給華裔盧森堡老將倪夏蓮，均無緣決賽。

42歲「桌球教父」莊智淵與陳思羽這次在黎巴嫩舉行的WTT支線賽貝魯特（Beirut）站男、女單賽場分頭出擊，各自闖進4強賽。

莊智淵4強賽出戰印度好手吉納納賽卡蘭（SathiyanGnanasekaran），雙方生涯3度交手，莊智淵以2勝1敗略占優勢。

莊智淵今天首局在陷入6比10落後情況下，連續躲過2個局點後，未能再下一城，以8比11讓出。

莊智淵次局則與對手激戰至局末，在化解2個局點後，把握機會以13比11扳平戰局。

莊智淵第3局儘管克服開局1比6落後劣勢，但兩度扳平後，都未能一舉超前，以8比11再丟1局，第4局則浪費5比3領先機會，最終以9比11落敗。

世界排名第39名的陳思羽4強賽對手為第59名的60歲華裔盧森堡老將倪夏蓮，雙方去年曾在安曼挑戰賽首度碰頭，當時陳思羽以直落3輸球。

前3戰1局未失的陳思羽，今天前2局其實都有機會，可惜未能拿下，第3局則被被對手打出8比0攻勢，讓比賽大致定調，陳思羽最終以7比11、9比11、4比11落敗，無緣決賽。