快訊

央行升息！存款利率下周一反映 國銀高層喊苦：對銀行不利

人潮爆多！蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

桌球／WTT支線賽 莊智淵陳思羽無緣單打決賽

中央社／ 台北21日電
莊智淵。新華社
莊智淵。新華社

台灣選手莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站男單4強賽，與印度好手吉納納賽卡蘭鏖戰4局，以1比3落敗，而陳思羽以0比3敗給華裔盧森堡老將倪夏蓮，均無緣決賽。

42歲「桌球教父」莊智淵與陳思羽這次在黎巴嫩舉行的WTT支線賽貝魯特（Beirut）站男、女單賽場分頭出擊，各自闖進4強賽。

莊智淵4強賽出戰印度好手吉納納賽卡蘭（SathiyanGnanasekaran），雙方生涯3度交手，莊智淵以2勝1敗略占優勢。

莊智淵今天首局在陷入6比10落後情況下，連續躲過2個局點後，未能再下一城，以8比11讓出。

莊智淵次局則與對手激戰至局末，在化解2個局點後，把握機會以13比11扳平戰局。

莊智淵第3局儘管克服開局1比6落後劣勢，但兩度扳平後，都未能一舉超前，以8比11再丟1局，第4局則浪費5比3領先機會，最終以9比11落敗。

世界排名第39名的陳思羽4強賽對手為第59名的60歲華裔盧森堡老將倪夏蓮，雙方去年曾在安曼挑戰賽首度碰頭，當時陳思羽以直落3輸球。

前3戰1局未失的陳思羽，今天前2局其實都有機會，可惜未能拿下，第3局則被被對手打出8比0攻勢，讓比賽大致定調，陳思羽最終以7比11、9比11、4比11落敗，無緣決賽。

桌球 莊智淵 陳思羽

延伸閱讀

桌球／WTT支線賽 莊智淵、陳思羽闖進單打4強

桌球／WTT支線賽 莊智淵、陳思羽單打晉8強

桌球／不敵世界第一魔王組合 林昀儒、陳思羽混雙止步4強

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒陳思羽闖進混雙4強

相關新聞

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席1安1打點

道奇隊日籍投手山本由伸今天在南韓首爾出賽，大聯盟生涯初登板表現不振，1局上就被教士隊打了一輪慘失5分，投完這半局就退場，...

MLB／大谷翔平再扛2棒DH 山本由伸登板後亞洲5人到齊

道奇、教士隊今晚繼續在南韓首爾高尺巨蛋進行第2戰，改由道奇擔任主隊，兩隊先發打線完全不變，和昨天首戰一模一樣，大谷翔平再...

桌球／WTT支線賽 莊智淵陳思羽無緣單打決賽

台灣選手莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站男單4強賽，與印度好手吉納納賽卡蘭鏖戰4局，以1比3落敗，...

MLB／小熊今永昇太練習賽飆13K 教練盼積極進攻好球帶上緣

小熊隊日籍投手今永昇太在熱身賽大展K功，繼上一場對運動家先發4.1局狂飆9次三振後，今天再對巨人隊小聯盟的練習賽中送出13張國王笑臉，狀況相當好，也讓主帥康索（craig counsell）大讚目前今

MLB／大谷旋風連「世仇」南韓也擋不住 MLB首爾戰估吸金1.5億美元

日本旅美球星大谷翔平的魅力，就連向來與日本是世仇的南韓民眾也擋不住，美國職棒大聯盟（MLB）到21日止在南韓首爾舉行的開...

MLB／教士塔提斯也抵擋不住aespa魅力！網友：獨佔搖滾區

大聯盟首爾開幕系列賽熱鬧開打，前兩戰分別請來韓國大勢女團aespa、(G)I-DLE帶來開場表演，首戰aespa陣勢驚人，10分鐘表演毫無冷場，精彩演出就連教士隊球星塔提斯（Fernando Tati

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。