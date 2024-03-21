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MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席一安一打點

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MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席1安1打點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊日籍投手山本由伸今天在南韓首爾出賽，大聯盟生涯初登板表現不振，1局上就被教士隊打了一輪慘失5分，投完這半局就退場，讓球迷相當訝異。大谷則是第一打席就敲安，後續回壘得分，第二打席高飛犧牲打，有一分打點。

山本和道奇簽下12年3億2500萬美元合約，熱身賽出賽3場，合計9.2局失9分全是自責分，防禦率達8.38，今天在高尺巨蛋上演大聯盟首秀，投完1局上已經用掉43球，只有23顆好球，調整狀況不佳，留下難看紀錄。

山本面對教士開路先鋒波賈茲（Xander Bogaerts）就被揮出安打，接著對塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球，下一棒柯朗沃斯（Jake Cronenworth）揮出三壘打，攻下兩分打點。

山本面對前3棒就失兩分，再保送馬恰多（Manny Machado），金河成中外野高飛犧牲打攻下1分，新球季個人第1分打點開張。

山本的狀況還是不好，投出暴投讓馬恰多攻占二壘，雖三振普洛法（Jurickson Profar），但又被坎普薩諾（Luis Campusano）揮出二壘打、韋德（Tyler Wade）安打再失兩分，最後三振梅里爾（Jackson Merrill）才結束這半局。

道奇1局下從教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）的手中追回1分，大谷翔平揮出全隊第一支安打，再靠史密斯（Will Smith）二壘打掩護得分。

2局上，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）決定換上第二任投手葛洛夫（Michael Grove），代表山本生涯首戰結束，被揮出4支安打、兩次四死球（1次觸身球）、兩次三振，失5分全是自責分，防禦率是離譜的45。

2局下，大谷則藉由一支高飛犧牲打，進帳一分打點。

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

教士 道奇

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