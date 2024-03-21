MLB／衛冕軍遊騎兵出手補強輪值 1年約網羅李灝宇交易對象

根據《MLB Trade Rumors》報導，上季曾投出無安打比賽的明星投手羅倫佐（Michael Lorenzen）今天終於找到工作，他將以1年450萬美金，附帶250萬激勵獎金的條件加盟衛冕軍遊騎兵隊。

羅倫佐去年季初效力老虎隊，繳出5勝7敗戰績，季中入選生涯首次明星賽；後續羅倫佐因交易被送至費城人隊，當時費城人提出的交易包裹正好是台灣小將李灝宇，轉戰費城後，羅倫佐投出過無安打比賽，但整體而言費城人時期並不理想，防禦率高達5.51，也影響了他休賽季的行情。

根據報導，金鶯、洋基等隊原先都傳出對羅倫佐有興趣，羅倫佐原先想爭取複數年合約，不過有鑑於上下半季起伏太大的關係，沒有球隊願意給出理想報價，最終拿到的450萬美元的年薪甚至比前2年的675萬美元、850萬美元來得少。

而遊騎兵此舉也幾乎表明了不會回頭找奪冠功臣蒙哥馬利（Jordan Montgomery），使得蒙哥馬利的簽約狀況更為艱難，他休賽季向外界喊話想爭取堪比諾拉（Aaron Nola）7年1.72億美金的大約，但至今還沒有球隊買單，距離大聯盟所有球隊開季剩一個禮拜，蒙哥馬利可能會落入跟史奈爾（Blake Snell）一樣「降價求售」的下場。