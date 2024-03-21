MLB／大谷愛妻頻入鏡道奇開幕戰 NHK特地解釋避抗議
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日本「NHK綜合頻道」昨天轉播洛杉磯道奇與聖地牙哥教士的開幕戰時，畫面多次出現道奇球星大谷翔平的愛妻真美子，NHK轉播員還為此特地解釋避免招致批評。
日籍巨星大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB首爾開幕戰貢獻2支安打及1分打點，加上道奇隊在8局上攻下4分大局，後來居上，終場道奇5比2擊敗教士隊，拿下海外開幕戰勝利。
大谷的太太真美子昨天也身著道奇隊的球衣與帽子在觀眾席上加油。
日媒「東京體育」報導，「NHK綜合頻道」昨天轉播賽事時，每當大谷上場打擊，畫面出現大谷翔平的雙親與太太真美子在觀眾席上的身影時，轉播員就會特地重複說明「正在播送當地製作的國際畫面」。
報導指出，若轉播員未說明的話，可能會招致誤會被認為「NHK的攝影機只對準大谷的妻子」。
「NHK綜合頻道」轉播員特地解釋的情況也引發日本網友議論，有網友稱「學到NHK未雨綢繆的想法」、「對此一一解釋相當有趣」。
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