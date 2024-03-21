快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

MLB／大谷愛妻頻入鏡道奇開幕戰 NHK特地解釋避抗議

中央社／ 東京21日綜合外電報導
大谷妻子田中真美子在場邊加油。 法新社
大谷妻子田中真美子在場邊加油。 法新社

日本「NHK綜合頻道」昨天轉播洛杉磯道奇與聖地牙哥教士的開幕戰時，畫面多次出現道奇球星大谷翔平的愛妻真美子，NHK轉播員還為此特地解釋避免招致批評。

日籍巨星大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB首爾開幕戰貢獻2支安打及1分打點，加上道奇隊在8局上攻下4分大局，後來居上，終場道奇5比2擊敗教士隊，拿下海外開幕戰勝利。

大谷的太太真美子昨天也身著道奇隊的球衣與帽子在觀眾席上加油。

日媒「東京體育」報導，「NHK綜合頻道」昨天轉播賽事時，每當大谷上場打擊，畫面出現大谷翔平的雙親與太太真美子在觀眾席上的身影時，轉播員就會特地重複說明「正在播送當地製作的國際畫面」。

報導指出，若轉播員未說明的話，可能會招致誤會被認為「NHK的攝影機只對準大谷的妻子」。

「NHK綜合頻道」轉播員特地解釋的情況也引發日本網友議論，有網友稱「學到NHK未雨綢繆的想法」、「對此一一解釋相當有趣」。

大谷翔平 教士

延伸閱讀

NBA／遭親信搬走百萬美金 巴克利、賈霸都曾受害過

MLB／偷大谷翔平的錢還賭債！水原一平IG被球迷灌爆：你搞屁啊

中職／資深翻譯蘇元泰看水原一平事件被嚇到 完全背叛大谷翔平

MLB／曾說「不是朋友」成真 大谷翔平解除追蹤水原一平

相關新聞

MLB／大谷翔平被爆有簽婚前協議書 道奇1000億日圓合約金梭哈

人紅是非多。大谷翔平除了貼身翻譯被爆簽賭之外，婚前協議書也跟著曝光。日本媒體引述律師事務所高層的話報導，大谷（29歲）去...

MLB／大谷愛妻頻入鏡道奇開幕戰 NHK特地解釋避抗議

日本「NHK綜合頻道」昨天轉播洛杉磯道奇與聖地牙哥教士的開幕戰時，畫面多次出現道奇球星大谷翔平的愛妻真美子，NHK轉播員...

MLB／「待業四巨頭」最後一員 蒙哥馬利和老東家洋基搭上線

本次休賽季自由市場可說是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的全面潰敗，以往跟球團周旋到最後的伎倆今年徹底失效，手下多位大咖自由球員最終都沒有拿到一開始喊出的價碼，距離開季剩下一個禮拜，頂尖左投

MLB／總距離超過1300英呎！洋基怪力男史丹頓春訓夯三響砲

怪力男大復活！洋基隊強打史丹頓（Giancarlo Stanton）今天在春訓上演超狂三響砲，率領球隊以12：0大勝海盜隊，值得一提的是，這三發全壘打最少都有426英呎，合計超過1300英呎，重砲本色

MLB／棒球外交 MLB首爾開幕戰再拉近美日韓關係

美國職棒大聯盟MLB今天首次在韓國首爾舉行開幕系列戰，不只來自各國的球迷，美國、韓國及日本的外交官員也齊聚一堂，以「棒球...

MLB／大谷棒打達比修 道奇奪首勝

大聯盟首次移師南韓舉行海外開幕戰，昨天在首爾高尺巨蛋上演道奇、教士隊之戰，兩隊亞洲球星雲集，最大招牌大谷翔平敲出效力道奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。