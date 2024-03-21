MLB／曾說「不是朋友」成真 大谷翔平解除追蹤水原一平
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曾經是形影不離的戰友，大谷翔平與水原一平如今因金錢關係成為陌生人，大谷翔平的個人社群也解除對水原的關注，季前一番「我們不是朋友」的玩笑話如今成真。
大谷翔平貼身翻譯水原一平因涉及非法運動博弈，積欠450萬美元債務，對象莊家的帳戶匯款名單更出現大谷翔平的名字，水原被大谷翔平律師指控盜竊，道奇球團也證實開除此人。
大谷翔平人正在南韓參加道奇隊海外開幕戰，至今未對此發表評論，不過從他的個人IG上可看出，已經解除對水原的追蹤，而水原的IG則仍有追蹤大谷。
水原被指控動用大谷翔平帳戶中的金錢償還賭債，匯款時間是在去年9月、10月，而今年2月大谷加盟道奇隊後，曾在球迷會中說：「我跟水原只是業務上的的關係，我們不是朋友喔！」這番玩笑話逗得球迷樂開懷，如今一語成讖。
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