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MLB／曾說「不是朋友」成真 大谷翔平解除追蹤水原一平

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MLB／道奇發出正式聲明了！確定開除水原一平卻不說原因

聯合新聞網／ 綜合報導
水原一平(右)遭開除。 美聯社
水原一平(右)遭開除。 美聯社

在美國媒體均大幅報導道奇隊開除大谷翔平翻譯水原一平新聞之後，道奇隊於稍早發出正式聲明，只有簡短說明確定開除水原一平，但對詳請卻不公布。

道奇的聲明：

「The Dodgers are aware of media reports and are gathering information. The team can confirm that interpreter Ippei Mizuhara has been terminated. The team has no further comment at this time.」(道奇隊了解媒體報導並正在收集資訊，團隊確認口譯員水原一平已被解僱，目前沒有進一步評論。)

大谷翔平 水原一平

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