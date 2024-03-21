MLB／道奇發出正式聲明了！確定開除水原一平卻不說原因

道奇隊球星大谷翔平翻譯兼好友水原一平突遭球隊解雇，原因是被指控竊取大谷翔平帳戶高達百萬資金用來非法賭博，消息一出令各界震撼，而水原一平與大谷關係密切，也等於是大谷前進大聯盟的左右手，而他在日本就與大谷

2024-03-21 08:34