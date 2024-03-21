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MLB／水原一平涉簽賭瞬間成日本公敵 網：大谷翔平2024讓人驚嚇不斷

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平翻譯水原一平(右)涉嫌盜用大谷翔平數百萬美元的錢非法簽賭。道奇球團證實水原一平已遭球團開除。 美聯社
大谷翔平翻譯水原一平(右)涉嫌盜用大谷翔平數百萬美元的錢非法簽賭。道奇球團證實水原一平已遭球團開除。 美聯社

「洛杉磯時報」報導，洛杉磯道奇球星大谷翔平的律師團指控，長期擔任大谷翔平翻譯的水原一平，涉嫌盜用大谷翔平數百萬美元的錢用在非法簽賭。道奇球團也在稍早證實，水原一平已遭球團開除。日本網友隨即在X平台上炸鍋，大喊：「水原一平你在做什麼？」並直呼，希望這不是真的，只是一場謠言。

日本網友在X平台針對大谷翔平的隨行翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷翔平數百萬美元的錢用來非法賭博一事，崩潰喊：「我希望這是一個謊言」、「原本那麼受人喜愛的水原翻譯，瞬間變成了人民公敵」。台灣網友也在PTT吶喊：「愚人節不是還沒到嗎？」、「這比大谷結婚還震撼」、「翻譯界的山羊要這樣的殞落了嗎？」、「2024的大谷總是讓人驚嚇不斷」。

因為水原一平的妻子與大谷翔平的妻子才剛共同坐在觀眾席間有說有笑，一起為大谷翔平加油，一平渉簽賭一事讓網友感嘆，怎麼很快就今非昔比了？也有人認為，挪用公資金簽賭的後果就是，「當借了100萬日元(約台幣20萬)賺了200萬日元(約台幣40萬)，然後偷偷歸還這100萬日元，那就沒事了，這就是賭博陷入泥潭的時候」。

許多人因為水原一平日常給外界的印象十分專業且忠誠，「看起來他真的是個很好的人」、「跟不上我的理解了」，且根據過往媒體報導，水原一平的年薪是抽大谷年薪的百分之一，預估年薪也約有折合台幣4400萬元之多，為何為錢想不開，讓人質疑犯案動機。

日本網友並猜測，因為大谷翔平對待水原一平的態度已經不只是工作夥伴，而是朋友，「不知道他(大谷)是什麼時候知道的？」，更多網友擔心簽賭事件恐影響大谷翔平的發展。

MLB 大谷翔平 水原一平 簽賭 道奇

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