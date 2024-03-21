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MLB／驚！水原一平被控盜竊又涉賭 道奇開除大谷翔平貼身翻譯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平翻譯水原一平(右)。 美聯社
大谷翔平翻譯水原一平(右)。 美聯社

大谷翔平形影不離的貼身翻譯水原一平，今天突然遭到解雇，原因是涉及非法賭博並被指控盜竊大谷的錢用來還債，金額高達450萬美元（約1.4億新台幣）。

根據洛杉磯時報報導，大谷翔平的律師團隊指出，水原一平因使用大谷的資金作以償還賭債，對象是非法的賭博莊家波伊爾（ Mathew Bowyer），涉及高額金錢，因此遭到開除；道奇隊回覆也證實此事，並強調大谷是受害者。

而ESPN的報導中透露出更多細節，原本大谷翔平團隊曾安排水原一平接受ESPN專訪，然而後續要求暫停刊登，並由律師發表聲明。

ESPN指出根據多方消息來源以及銀行匯款資訊，大谷翔平的名字曾在去年9月、10月匯了2筆50萬美元的款項給予賭博莊家，但也有多方消息包含水原一平本人指出，大谷並未參與賭博，該資金僅是用來償還水原的賭債。

水原一平在周二專訪中曾指出，他在去年請大谷翔平幫忙償還賭債，「很明顯他不高興，但他說會幫助我，確保我不會再這麼做。」也再次強調大谷並沒有涉及賭博，「我也想向大家知道，我並不知道這樣是違法的，得到了慘痛的教訓。」

然而周三下午水原一平卻給出矛盾說法，他表示大谷翔平不知道自己的賭債，大谷本人也沒有把錢匯到波伊爾的帳戶中，隨後水原就遭到道奇球團開除。

運動博弈雖然在美國多數州是合法行為，但在加州仍屬違法，報導中指出，波伊爾是直接與水原一平進行交易，對象主要是足球與其他國際運動，不包含棒球。

大谷翔平 道奇

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