MLB／勇士意外下放12勝全明星投手 讓全職後援當五號先發

勇士隊近日宣布將愛德（Bryce Elder）下放至3A，新賽季輪值也確定出爐，休賽季以3年3000萬美元網羅的資深後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）將轉換角色，擔綱球隊第五號先發。

24歲的愛德上季在勇士輪值成功竄出頭，斬獲12勝4敗，防禦率為3.81，吃下174.2局在陣中僅次於王牌史泰德（Spencer Strider），賽季前半段更一度位居防禦率王，並入選明星賽。

然而愛德本身球威並不強，進入到下半季狀況嚴重下滑，明星賽後13場先發防禦率為5.11，春訓至今防禦率也突破天際，4場先發12局狂丟11分，防禦率高達8.25，勇士也決定動用下放權，新賽季艾德將從小聯盟出發，持續調整。

取代艾德先發地位的則是老將後援羅培茲，他將加入有史泰德、弗里德（Max Fried）、塞爾（Chris Sale）、摩頓（Charlie Morton）等明星投手的輪值，值得一提的是羅培茲去年68場出賽皆為後援，近兩個賽季只先發過1場，他春訓登板5場防禦率為2.16。

勇士隊主帥史尼克（Brian Snitker）說：「我們必須對輪值深度感到警覺......去年我們用了13名先發投手，往年都只有11位。」

弗里德、摩頓季末都將成為自由球員，塞爾上次投滿完整賽季則是7年前的事，勇士需要盡可能嘗試先發選項，以對應可能的深度危機。