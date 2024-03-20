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MLB／創作者來自台灣！大谷翔平全版插畫登《洛杉磯時報》

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣插畫師的大谷翔平作品登上洛杉磯時報。 截圖自FB
台灣插畫師的大谷翔平作品登上洛杉磯時報。 截圖自FB

台灣插畫師Bam今天在個人社群《Bam Bam Bam》上分享，他為《洛杉磯時報》繪製的道奇隊日籍球星大谷翔平全版插畫，他也分享作畫過程，令粉絲們讚嘆不已。

Bam發文寫道，「這次有機會為《洛杉磯時報》繪製一幅全版篇幅的大谷翔平插畫，感到非常高興！很榮幸能與來自全球的5位優秀藝術家，一起為此刊的《OHTANI'S JOURNEY SPECIAL SECTION》貢獻有關大谷的創作內容。看到其他藝術家呈現出不同風格的大谷翔平作品，除對棒球的共同喜愛，也透過藝術創作，達到與不同國家創作者間的串聯，倍受啟發。」

「跟所有實體文本一樣，實體報紙逐日式微，漸漸變成少部分人的日常，也讓這一次的合作更顯特別珍貴。我特別跟報社要了一份留藏，等它從LA飛到台灣後再跟大家分享！」

大谷翔平一舉一動都備受媒體和球迷關心，是大聯盟看板人物。他休賽季以10年7億美元合約轉戰道奇，引發各界討論，近日更宣布與前日本女籃選手田中真美子結婚，造成轟動。他近日隨道奇造訪南韓首爾，進行大聯盟海外開幕戰，今晚6點將對決教士隊。

大谷翔平

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