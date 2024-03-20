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MLB／藍鳥牛棚拉警報！最被低估的終結者手肘不適

聯合新聞網／ 綜合報導
羅瑪諾是藍鳥近年來倚重的牛棚大將。 美聯社
羅瑪諾是藍鳥近年來倚重的牛棚大將。 美聯社

大聯盟開幕日在即，近期屢傳傷兵消息，尤其是後援投手更是紛紛「落難」，繼釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams）和雙城隊終結者杜蘭（Jhoan Duran）確定錯過開幕戰後，藍鳥隊守護神羅瑪諾（Jordan Romano）也因右肘發炎而不確定能否順利開季。

羅瑪諾去年拿下36次救援成功，自2021年接下守護神工作後表現亮眼，已經收下95次救援成功，期間防禦率僅2.37，是大聯盟最被低估的後援投手之一。根據大聯盟官網報導，羅瑪諾近期右肘有發炎症狀，接下來3天將停止投球練習並接受注射。

藍鳥主帥史奈德（John Schneider）說：「他只是有些痠痛而已，每年的這個時候總要特別小心......他不是哪裡感到疼痛，只是投球感覺沒那麼好，每年3月都得確保有好好照顧這些人。」

如果羅瑪諾得暫時缺席，那原先的布局投手史旺森（Erik Swanson）會是終結者最理想人選，不過他近日右臂也有緊繃狀況，這一周都沒有出賽，好消息是兩人照MRI後並沒有結構性損傷，預計不會缺席太長時間。

目前藍鳥還無法掌握羅馬諾及史旺森何時能回到比賽狀態，目前的備位終結者是賈西亞（Yimi Garcia）和格林（Chad Green），這兩人過去各自效力馬林魚和洋基時都曾有過終結者經驗。

藍鳥

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