MLB／惠勒確定擔綱費城人開幕戰先發 中斷諾拉隊史第3長紀錄

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）今宣布球隊今年開幕戰先發投手，將由王牌惠勒（Zack Wheeler）擔任，這是他生涯首度投球對開幕戰，也終結隊上另位王牌諾拉（Aaron Nola）連續6年投第一戰的紀錄。

今年34歲的惠勒是在2020球季簽約費城人，成為球隊過去4年來表現最穩定的先發投手，101場先發拿下43勝，防禦率為3.06，在這段時間至少先發500局的先發投手當中排名第4，並於2021年入選明星賽，也獲選大聯盟年度第二隊，去年球季更是拿下國聯三振王與金手套獎，讓費城人季前決定再與他簽下3年1.26億美元（約新台幣39.9億）的延長合約，均薪4200萬美元更創下史上「延長合約」的最高紀錄。

Zack Wheeler has a splitter now 👀 pic.twitter.com/59kIA5bV1C — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) 2024年3月11日

惠勒獲得球隊肯定，本季也將首度扛起開幕戰先發重任，中斷了好友諾拉連續6年投開幕戰的隊史第3長紀錄，隊史紀錄紀錄是羅伯斯（Robin Roberts）的連續12年，第2名則為卡爾頓（Steve Carlton）的連續10年。不過諾拉表示他一點都不在意，日前他也曾公開說惠勒就是球隊開幕戰先發投手的首選，這是他應得的。

惠勒本人則說：「這感覺很特別，是一個蠻酷的榮譽」。他近日也積極調整，昨日先發對上藍鳥，四局投球中送出2k及一次保送，僅因挨轟掉了一分，最終球隊5:5和藍鳥戰成平手。