MLB／新賽季焦點：韓國戰打頭陣 美職吹亞洲風

2024年世界各大棒球聯盟以最高殿堂、美職率先揭開序幕，美職在3月20日與21日，由道奇與教士在韓國進行海外開幕賽，是聯盟史上首度在韓國舉辦正式季賽。本季美職主要看點就是濃濃的亞洲風，今年大聯盟開季的亞洲選手將上看15人，國聯西區就多達7人，而韓國海外賽就是由日韓雙星大谷翔平（道奇）與金河成（教士）領銜出戰。

韓國海外賽揭幕

美國職棒是世界各國主流棒球聯盟中，最早迎接2024年賽季的，由國聯西區雙雄道奇與教士在韓國進行2場海外開幕賽（3月20日、21日），這是聯盟史上首度在韓國舉辦正式季賽，美國本土開幕戰則按照傳統，於3月28日拉開揭幕戰，屆時所有球隊都將出戰。

而今年的美國職棒看點正如首爾海外賽一樣，聚焦在濃濃的亞洲風。算上本來就在美職奮戰的亞洲選手，今年休賽季，亞洲選手新簽的合約總值達12億美元，開季亞洲選手數量上看15人，亞洲戰場特別是在國聯西區，5隊就有3隊都新簽下亞洲好手，包含首爾賽的主角道奇隊與教士隊。

國聯西區吹亞洲風

名氣與價值最高的就是洛杉磯道奇，休賽季以史上最高薪及投手最高薪，網羅了聯盟招牌人物大谷翔平及首度挑戰美職的日本強投山本由伸，這2名日本國家隊招牌合約總和就超過10億美元；而人數最多的則是聖地牙哥教士，他們網羅韓國國家隊終結者「小石佛」高祐錫與日本左投松井裕樹，加上陣中本就有韓國首座金手套的「和平王子」金河成，以及日籍混血強投達比修有，教士足有4名亞洲人。

最後是以亞洲純野手最大合約、登陸舊金山巨人的「風之孫」李政厚，這位韓國新生代全能打者出生於棒球世家，父親是號稱韓國史上最恐怖一番的「風之子」李鍾範，李政厚的6年1.13億美元說明巨人對他的重視。

同區的響尾蛇與洛磯雖無亞洲選手，但響尾蛇小聯盟體系仍有備受外媒期待的我國左投潛力股「玉米」林昱珉，以及有台灣血統的超強新星「卡仔」卡洛爾。

除了國聯西區以外，諸多首度前往美職挑戰的亞洲選手都值得關注，像是小熊斥資4年8千萬網羅的橫濱王牌今永昇太，春訓就調整完美，當前累積9.2局狂飆19次三振，說明他這幾年揚威國際賽與日職的剛猛速球，仍舊能應對美職強打們；教士日韓雙後援松井裕樹、高祐錫是否能搶下牛棚要角，山本由伸及風之孫李政厚能否克服高額合約的壓力，都值得球迷開季持續追蹤。

神獸衝擊里程碑

美職本季看點也包含各項可能達成的里程碑紀錄，首先是現代神獸、天使重砲楚勞特，雖然少了大谷的火力掩護，但楚勞特本季積極想保持健康、單獨扛起搖搖欲墜的天使，他當前累積的368支全壘打、940打點、964保送，高機率能在本季一次達標，完成400轟、雙1000的里程碑。

上賽季轉戰太空人的37歲老將阿布瑞尤已累積953分打點，去年也有高達90分打點，今年可望成為第5名千打點的古巴選手。

投手最受關注的里程碑就是日本混血王子達比修有，這位37歲的強投近年狀態有些起伏，但應該能衝擊美日通算200勝，以及美職2000次三振；續約回歸道奇的「書僮」柯蕭則是3000次三振倒數（2944次），超過120年紀錄的美職僅有19人叩關成功，書僮與「Z魔神」葛蘭基可望成為最新的2名成員，也是近年內最有機會達標的2位名將。

投手拚破紀錄

至於新賽季可能打破的紀錄，據《MLB官網》點出，道奇史上投手最高薪簽下的山本由伸能挑戰新秀首季最多三振，紀錄保持人是K博士古登，19歲的古登在1984年送出276次三振，古登障礙後最接近的也是日籍選手：野茂英雄，他在1995年代表道奇隊寫下首季236次三振。

有趣的是，若山本打破276三振紀錄，也至少會追平日籍選手單季三振紀錄，該紀錄保持人是2013年的達比修有。

另一個可能打破的紀錄是投手最快球速，當前保持人是「古巴飛彈」查普曼在2010年寫下的105.8英哩，雖然當前唯一超過105英哩的選手是巨人火球男希克斯，但希克斯從2019年進行韌帶重建手術後，就無法衝擊球速天花板，新賽季更預期以先發投手身份出發，反而是雙城火球男杜蘭更有機會挑戰紀錄，杜蘭2022年以新秀身份丟出103.8英哩，隔年再推高到104.8英哩，成長幅度令人期待能挑戰老查障礙。

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