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MLB／返美後將進行傳球練習 大谷翔平有機會下場守備

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
大谷翔平回到美國後將開始傳球練習，有機會在例行賽時負擔守備工作。 美聯社
大谷翔平回到美國後將開始傳球練習，有機會在例行賽時負擔守備工作。 美聯社

道奇日籍「二刀流」好手大谷翔平回到美國後將開始傳球練習，這將讓他除了擔任指定打擊外，還能成為其他守備位置的輪替。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇20、21日將與聖地牙哥教士在韓國首爾進行開幕戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天在當地宣布這項消息。

大谷去年12月與道奇簽下創紀錄的7億美元（約新台幣223.5億元）合約，但因為投球的右手手肘開刀，因此本季不會站上投手丘投球。但除了擔任指定打擊之外，現在他有機會在其他守備位置出賽。

羅伯茲說：「今年大谷主要將擔任指定打擊，但我們回美國後，他會開始目前還沒展開的傳球訓練。我們會看進展如何，如果他的手臂夠健康，我們會討論是否讓他下場守備，但我知道他今年不會擔任投手投球。」

29歲的大谷去年獲得生涯第2次美國聯盟（AL）年度最有價值球員獎（MVP）肯定，並結束與洛杉磯天使6年的賓主關係。去年大谷先發23場，有10勝5敗、防禦率3.14的成績，出賽135場，揮出44支全壘打，掃進95分打點，打擊率是3成04。

大谷生涯僅在大聯盟守過8.1局的外野，其中有6場是在右外野、1場是守左外野，且在2021年後就沒再以外野手的身分出賽。

大聯盟 羅伯茲

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